Sognare di perdere i capelli non è affatto piacevole, soprattutto per le donne. Qual è il significato? Vediamo se c’è da preoccuparsi.

Ci sono sogni piacevoli e altri terribilmente spaventosi. Tra quest’ultimi, senza ombra di dubbio, almeno per tutte le donne, c’è quello che ci vedere perdere parti o tutta la chioma. Vediamo che significa sognare di perdere i capelli e quando il disegno onirico ci suggerisce di correre ai ripari.

Sognare di perdere i capelli: che significa?

I sogni non sono tutti uguali. Ce ne sono alcuni che ci lasciano sconvolti e non se ne vanno dalla mente per l’intera giornata. Senza ombra di dubbio, sognare di perdere i capelli rientra nella categoria incubi, specialmente per le donne. Il disegno onirico, affinché abbia un significato, va interpretato nel modo corretto. Innanzitutto, è bene sottolineare che, nei sogni, i capelli sono associati a vecchiaia o giovinezza. Sia per i maschietti che per le femminucce, la chioma è molto importante perché dona sicurezza. Nonostante tutto, negli ultimi anni, gli uomini calvi stanno riscuotendo un grande successo. Pertanto, sempre meno persone appartenenti al sesso forte decidono di sottoporsi ad un trapianto o di trovare altre soluzioni più accessibili.

Tornando a Bomba, sognare di perdere i capelli può avere diversi significati, ma indica sempre un timore, sia per le donne che per gli uomini. Magari siete in ansia per via del tempo che passa e avete paura di gettare alle ortiche il fascino, oppure temete di non avere più un ruolo importante all’interno della società. In ogni modo, si sta vivendo un periodo di insicurezze e dubbi e l’inconscio si fa sentire come meglio può.

Sognare di perdere i capelli: una vacanza è d’obbligo

Così come avviene con i denti, anche perdere i capelli in sogno non è segno di buon auspicio. Se nel disegno onirico li state perdendo a ciocche significa che state vivendo un periodo stressante, Se, invece, li perdete mentre li pettinate allo specchio avete dei problemi da risolvere e dovete stare attenti alle persone che avete accanto: non vi aiuteranno mai a risolverli, ma saranno solo d’intralcio. Sognare di diventare del tutto calvi è un vero e proprio campanello d’allarme: state vivendo una situazione che non vi fa sentire a vostro agio, per cui è il momento di agire.

