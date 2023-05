Snoopy frasi: aforismi, frasi celebri e divertenti dei Peanuts e del cane più saggio della storia dei fumetti.

Le citazioni di Snoopy, frasi cariche di saggezza e di una sagacia coinvolgente, oltre che divertente, si sono trasformate rapidamente in veri e propri aforismi. E non solo per i fan dei Peanuts, i personaggi partoriti dalla mente e dalla penna del fumettista Schulz. Le storie che hanno per protagonisti Linus con la sua copertina, Charlie Brown e il noto cane, saggio e adorabile, hanno conquistato milioni di persone in tutto il mondo, anche di diverse generazioni. Non a caso, è possibile oggi leggere molte citazioni relative a Snoopy e ai suoi amici anche nel mondo dei social. Se anche tu vuoi utilizzarne alcune famose e divertenti, ti proponiamo in questo articolo una raccolta delle migliori in assoluto.

Snoopy: le frasi celebri

La forza delle strisce con protagonisti i Peanuts sta nella capacità di affrontare temi universali, non necessariamente legati a un periodo storico, con arguzia e leggerezza. Per questo motivo le citazioni di Snoopy e i suoi amici sono in grado di regalare buonumore, allontanare lo stress e far sentire subito meglio.

Esempio di umorismo altissimo, i fumetti realizzati da Charles M. Schulz dal 1950 al 2000, anno della sua scomparsa, sono destinati a non passare mai di moda, a riuscire a superare lo scorrere del tempo grazie proprio a queste capacità. D’altronde, lo stesso fumettista, parlando del suo umorismo, affermava: “Se mi fosse possibile fare un regalo alla prossima generazione, darei ad ogni individuo la capacità di ridere di se stessi“. Una lezione che probabilmente è riuscito a trasmettere.

Ecco alcune delle frasi più belle:

– A volte, se sei depresso, non vorresti fare niente. Tutto quel che vuoi fare è appoggiare la testa al braccio, e guardare nel vuoto. A volte puoi andare avanti così per ore. Se sei eccezionalmente depresso, devi perfino cambiare braccio.

– Napoleone parlava del “coraggio alle due di mattina”. Scott Fitzgerald disse: “In una notte buia dell’anima, sono sempre le tre del mattino”. Ma quando uno si deve alzare alle sette, e non ha ancora fatto il tema per oggi… le sei e cinquantanove è il peggior momento del giorno!

– La dimenticherò nel solo modo che conosco: mangiando! Devo essere stato pazzo per innamorarmi! Credevo di poterla dimenticare mangiando, ma non ci riesco… Non la dimenticherò mai, finché vivo… Che vita: cerchi un po’ di felicità e cosa ottieni? Qualche ricordo e una pancia!

– A volte la notte me ne sto sveglio a chiedermi: “Dove ho sbagliato?”. Poi una voce mi dice: “Questo prenderà ben più che una notte”.

– Ho uno stupido piede addormentato… I piedi non dovrebbero addormentarsi… Dovrebbero stare svegli per il caso che uno debba andare da qualche parte in volata!

– Charlie Brown: Un giorno ci toccherà morire.

Snoopy: Certo, Charlie, però gli altri giorni no.

Aforismi di Snoopy

Come abbiamo già avuto modo di sottolineare, le citazioni di Snoopy sono diventati dei veri e propri aforismi, utilizzati anche sui social dalle nuove generazioni, spesso con sfumature differenti rispetto al loro senso originario. Rileggiamoci insieme alcune delle migliori da poter utilizzare sui propri account, sugli stati WhatsApp e, perché no, magari anche tra le storie:

– Ricordati: noi non invecchiamo; maturiamo!

– La vita è come una granatina, bisogna saperla sorbire.

– Quando niente ti va bene, devi fingere che ti vada bene tutto!

– Consigli di bellezza. Come sembrare più giovane… Non essere nato così presto.

– Un’intera montagna di ricordi non uguaglierà mai una piccola speranza.

– Il segreto della felicità è possedere una decappottabile e un lago.

– Sii te stesso, nessuno ti dirà che stai sbagliando.

– Oggi non faccio niente. Anche ieri non ho fatto niente, ma non avevo finito.

– Una lezione di aerobica non la si salta: la si scampa!

– Impara da ieri, vivi l’oggi, guarda al domani, riposa questo pomeriggio.

– Se non ci piace dove stiamo possiamo spostarci, non siamo alberi.

– Quando ti sta per succedere qualcosa di brutto, non dovrebbe esserci una notte prima.

