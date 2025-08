Sissi 4 sbarca in tv: cast, trama e anticipazioni della serie dedicata alla principessa

C’è grande attesa per Sissi 4, stagione conclusiva della serie tv. Scopriamo cast, trama, anticipazioni e date di messa in onda.

Sissi 4 torna in televisione con la stagione conclusiva. Ai telespettatori viene mostrata la parte più intima della vita di Elisabetta Amalia Eugenia di Wittelsbach, tra problemi personali, lotte di potere e un amore passionale e irrefrenabile. Scopriamo la trama, le anticipazioni e il cast.

Sissi 4: trama e anticipazioni

Tutto pronto per il ritorno in tv di Sissi 4. La stagione conclusiva, stando alle anticipazioni, promette molto bene. La protagonista, catapultata in un mondo pieno di regole, decide di tirare fuori tutta la sua grinta e combattere per ciò in cui crede e le appartiene. La trama ci mostra una Elisabetta Amalia Eugenia di Wittelsbach tenace e passionale, che si destreggia tra problemi personali e lotte di potere.

Il capitolo numero 4 si apre con Sissi che cade da cavallo a Corfù. L’imperatore Franz, preoccupato per le sue condizioni di salute, le nasconde la notizia della morte del padre a causa di un infarto. Il lutto, però, la riporta comunque a Possenhofen, dove scopre che la tenuta di famiglia ha un nuovo proprietario, Georg Basselet von La Rosée. Quest’ultimo le concede tre mesi di tempo per lasciare il castello.

La duchessa, però, non ha alcuna intenzione di abbandonare la sua casa e fa di tutto per raggiungere il suo scopo, compresa una sfida da mezzo milione di fiorini. Intanto, la sorella Sophie Charlotte si innamora del cugino Ludwig di Baviera, mentre il fratello Louis, fresco di fidanzamento con la cantante lirica Henriette Mendel, riceve l’offerta di diventare ministro della Giustizia.

Ecco il trailer di Sissi 4:

Quando va in onda Sissi 4 e da chi è composto il cast

Sissi 4 si conclude con una dichiarazione d’amore bellissima, rivolta ovviamente dalla protagonista al suo Franz: l’unico posto dove si sente a casa è solo con lui. Come accaduto con i capitoli precedenti, anche il quarto promette di tenere i telespettatori incollati allo schermo. Oltre che della storia, il merito è anche del cast: Dominique Devenport, Jannik Schümann, Désirée Nosbusch, Julia Stemberger, Tanja Schleiff, Marcus Grusser, Jokubas Gutautas e Gustav Schmidt.

In pima visione esclusiva e assoluta, Sissi 4 va in onda martedì 5 e mercoledì 6 agosto 2025 su Canale 5.