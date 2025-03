Non solo il trifoglio e il verde: ecco quali sono i simboli della festa di San Patrizio

Conoscete i simboli della festa di San Patrizio? Dal trifoglio al pozzo, passando per il Leprechaun: scopriamoli tutti.

In Italia, i simboli più conosciuti di San Patrizio sono il trifoglio e il colore verde, eppure sono tanti altri gli oggetti o i luoghi che vengono collegati al vescovo. Scopriamo tutti le immagini che in Irlanda, in occasione del St. Patrick’s Day, ricoprono ogni casa, negozio, divisa e chi più ne ha ne metta.

Quali sono i simboli della festa di San Patrizio?

Il 17 marzo di ogni anno si festeggia San Patrizio, patrono dell’Irlanda. Da tempo ormai, il St. Patrick’s Day viene celebrato in varie parti del mondo, ma solo in terra irlandese si respira un’atmosfera davvero particolare, ricca di simboli legati alla festa. In Italia, ad esempio, si punta solo al colore verde e al trifoglio e si tralasciano tutti gli altri segni, alcuni dei quali di origine celtica.

Senza ombra di dubbio, tra i simboli quello più conosciuto è il trifoglio, chiamato anche shamrock. In tutti gli addobbi di San Patrizio, non può assolutamente mancare. Secondo le leggenda, il santo, trovandosi di fronte a Laoghaire, re di Tara, ha usato proprio il trifoglio per spiegare il concetto della trinità cristiana.

Il verde, anche se un tempo il santo veniva associato al blu, è il colore rappresentativo del St. Patrick’s Day. Qualcuno sostiene che sia stato scelto dagli indipendentisti dell’Ottocento, altri credono che la tonalità è questa perché è la stessa del trifoglio o degli elfi.

San Patrizio: dal trifoglio al biancospino

Tra i simboli più famosi di Patrizio c’è la croce celtica. Il motivo è presto detto: nel 431/432, quando il santo inizio a predicare in Irlanda, il paganesimo era la religione predominante. Il suo apostolato fece proseliti proprio perché non si distaccò dai simboli familiari agli irlandesi, ma li sfruttò in suo favore.

Meno conosciuto, ovviamente fuori dall’Irlanda, è il Leprechaun, chiamato anche Leith Bhrogan. Un piccolo folletto o gnomo che, secondo la leggenda, porta sempre con sé un sacchetto pieno d’oro. Non solo, pare che abbia l’arcobaleno ai piedi e faccia scherzi ai ladri e alle persone avare. Il cappello tipico di San Patrizio è proprio quello che indosserebbero queste strane creature.

Un altro simbolo, conosciuto in Italia anche grazie al pozzo che si trova nella cittadina di Orvieto (Umbria), è il pozzo di San Patrizio. Rappresenta una grotta senza fondo dove passando tra le pene dell’Inferno si giunge al Purgatorio e nel linguaggio comune viene utilizzato come metafora quando si vuole parlare di qualcosa o qualcuno che sembra non avere fine. Secondo la tradizione, il pozzo si trova sulla Station Island, un isolotto del lago Lough Derg, nella contea irlandese di Donegal.

Infine abbiamo i serpenti, che secondo la leggenda non sarebbero più presenti in Irlanda per intercessione del santo, e il biancospino. Quest’ultimo, secondo una leggenda, è stato utilizzato da Patrizio per mettere ad asciugare il suo mantello dopo aver attraversato un fiume.