Il significato della canzone Quando nevica di Elisa, uno degli inediti della cantante presente nell’album Intimate.

Il regalo di Natale di Elisa ai suoi fan è arrivato in anticipo nel 2023. La cantante ha pubblicato, il 24 novembre 2023, il singolo Quando nevica, uno dei due inediti presenti nella tracklist dell’album Intimate – Recordings at Abbey Road Studios.

Un album nato dal progetto teatrale An Intimate Night e prodotto da Dardust, presente con un cameo anche nel video di Quando nevica e co-autore della composizione musicale della stessa canzone. Un brano molto intenso e delicato, che nel testo trova un’altra firma prestigiosa: quella di Calcutta, alla seconda collaborazione con Elisa dopo il successo di Se piovesse il tuo nome. Scopriamo insieme il significato di questo brano.

Quando nevica di Elisa: il significato della canzone

Quando nevica è uno dei due inediti presente nel disco registrato da Elisa negli storici studi di Abbey Road resi celeberrimi e immortali dai Beatles. Si tratta di un brano che porta la firma di uno dei cantautori più amati dal pubblico italiano, Calcutta, ancora una volta al servizio, in veste di autore, di una cantante leggendaria come l’artista di Monfalcone.

Elisa Toffoli

Ballata delicatissima che permette alla voce raffinata di elisa di adagiarsi su un tappeto musicale composto da pianoforte e archi, Quando nevica racconta di un amore angelico ma anche tossico, che intrappola la protagonista ma di cui la stessa non può in alcun modo fare a meno.

Come raccontato da Elisa, c’è però molto di più nel significato profondo di questa canzone. Non vuole essere, infatti, solo una canzone d’amore come molte altre, ma nasconde nelle pieghe dei suoi versi un messaggio molto importante: è necessario essere se stessi e darsi al mondo senza avere alcuna paura di non essere abbastanza. Un invito a comprendere che non esistono sovrastrutture, che siamo ciò che siamo e che non possiamo essere altrimenti, a costo di veder allontanarsi da noi chi più amiamo.

Un messaggio che si può evincere dalle parole, piuttosto esplicite, del ritornello: “Sono isterica, tu sai la verità, ma poi sorridi angelico, quando mentirai io ti crederò e poi te ne andrai come al solito“.

Quando nevica di Elisa: il testo della canzone

Sei tu quel genio che non ha una logica,

sei tu che arrivi e cambi la dinamica

e mi chiedo perché

siano sfide per te.

Tu che hai nove vite come un gatto

e in ogni tua vita c’è una come me…

Continua per il testo integrale