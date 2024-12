Significato del nome Luca: origini, caratteristiche e onomastico 

Luca è un nome di origine latina dal significato profondo: scopriamo tutto quello che c’è da sapere sulle sue caratteristiche!

Luca è uno dei nomi più diffusi ed apprezzati sia in Italia che nel resto del mondo: scopriamo tutto quello che c’è da sapere su questo splendido nome!

Significato : colui che porta la luce

: colui che porta la luce Origine : latina

: latina Onomastico : 18 ottobre

: 18 ottobre Varianti: Luke, Lucas, Lucke, Lucky (inglese), Luc, Lukas (francese) Lúcas (spagnolo, portoghese), Lukas (tedesco, ceco, danese, islandese), Luka (croato), Luukas (finlandese), Lúc, Lúcás (irlandese). Lucas, Luuk (olandese), Łukasz (polacco), Lukács (ungherese)

Significato e origini del nome Luca

Nonostante sia uno dei più diffusi al mondo, le origini del nome Luca sono piuttosto incerte. Molti studiosi ritengono che derivi dalla parola latina “lux“, ovvero “luce“, che a sua volta deriva dal greco “lukás, lúkios“. A conferma di questa ipotesi, in greco il sostantivo “lyke” significa proprio “nato alle prime luci del mattino”. Il significato di Luca è quindi “luminoso” oppure “colui che porta la luce” e in epoca romana era ampiamente diffuso nella sua variante Lucio.

Esiste però un’altra scuola di pensiero secondo la quale questo nome deriverebbe dal sostantivo latino “Lucas“, abbreviazione di “Lucanus”. Secondo questa tesi Luca avrebbe quindi una connotazione geografica e il suo significato sarebbe “colui che viene dalla Lucania“.

Onomastico e diffusione del nome Luca

Luca celebra l’onomastico il 18 ottobre, in onore di San Luca Evangelista, autore del Vangelo secondo Luca. Nel corso dell’anno ci sono però anche altre date in cui è possibile festeggiare che porta questo nome:

5 febbraio per San Luca di Demenna, abate italiano fondatore di diversi monasteri in Calabria settentrionale e Lucania

per San Luca di Demenna, abate italiano fondatore di diversi monasteri in Calabria settentrionale e Lucania 27 febbraio per San Luca di Messina, abate italiano fondatore dell’Archimandritato del Santissimo Salvatore di Messina

per San Luca di Messina, abate italiano fondatore dell’Archimandritato del Santissimo Salvatore di Messina 2 marzo per San Luca Casali da Nicosia, abate italiano

per San Luca Casali da Nicosia, abate italiano 30 maggio per San Luca Kirby, presbitero inglese martirizzato sotto Elisabetta I

per San Luca Kirby, presbitero inglese martirizzato sotto Elisabetta I 10 dicembre per San Luca di Melicuccà, monaco basiliano e vescovo

per San Luca di Melicuccà, monaco basiliano e vescovo 17 febbraio per Beato Luca Belludi, religioso italiano appartenente all’ordine francescano

per Beato Luca Belludi, religioso italiano appartenente all’ordine francescano 18 aprile Beato Luca Passi, presbitero italiano fondatore della Pia Opera di Santa Dorotea

Grazia al culto di San Luca, questo nome si è diffuso molto presto in tutto il continente europeo divenendo una scelta molto popolare durante il Medioevo e in epoca rinascimentale. Attualmente Luca è uno dei nomi maschili più diffusi in Italia. Secondo l’Istat nel 2020 c’erano ben 700mila cittadini italiani con questo nome. La sua popolarità è però in leggero calo tra i nuovi nati: nel 2020 si è collocato solo al 27esimo posto nella classifica dei nomi scelti dai neogenitori.

Caratteristiche e curiosità sul nome Luca

Le persone che portano questo nome sono spesso testarde, caratteristica che rappresenta sia un pregio che un difetto. Infatti, se da un lato è difficile discuterci e fargli cambiare idea, dall’altro i Luca sono anche ambiziosi, determinati e intelligenti. Amano mettersi alla prova impegnandosi in progetti sempre nuovi e non si fanno buttare giù dalle difficoltà che può presentare la vita. Dal punto di vista lavorativo, i Luca sono portati per le professioni in ambito medico o artistico, ma vista la loro creatività possono eccellere anche nel campo del marketing,

A Luca è associato l’arancione, colore che rappresenta ottimismo e creatività. La pietra portafortuna per chi è porta questo nome è invece lo smeraldo, simbolo di saggezza e speranza. Infine, il numero fortunato per Luca è il 5, adatto al suo carattere socievole ed estroverso.

Personaggi famosi con il nome Luca

Di seguito vi presentiamo una lista di personaggi famosi che si chiamano Luca: