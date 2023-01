Può un tradimento scatenare un’ira funesta come quella palesata da Shakira con la canzone della vendetta contro Piqué? Dietro ci sarebbe dell’altro…

Negli ultimi giorni non si fa altro che parlare di Shakira e Piqué. I due, che sono stati insieme per tantissimo tempo, hanno ufficializzato la separazione in seguito alla scoperta del tradimento di lui con la giovanissima Clara Chia Marti. Dopo essersi leccata le ferite, la cantante colombiana ha deciso di rialzarsi con quella che è ormai stata soprannominata la canzone della vendetta, Bzrp Music Session #53, e che ha già collezionato 100milioni di visualizzazioni. Ma cosa ha scatenato la rabbia feroce di Shakira? Oltre al tradimento si sarebbe dell’altro…

Shakira furiosa, ma non solo con Piqué

A far andare fuori di testa la cantante colombiana sarebbe stato anche l’atteggiamento dei suoceri, finora dimostratisi solidali nei suoi confronti.

Come documentato dal settimanale Chi, infatti, i genitori di Piqué hanno già accolto in famiglia la nuova fiamma dell’ex calciatore, Clara Chia Marti.

Le immagini pubblicate sul rotocalco di cronaca rosa, mostrano Clara in compagnia dei suoceri e del fidanzato. I quattro, intenti a passeggiare in spiaggia, appaiono sereni ed affiatati, mentre la nuova fiamma di Piqué tiene il braccio sulle spalle della madre di lui.

Un quadretto che ha dato molto fastidio a Shakira tanto da spingerla ed indirizzare una strega verso casa degli ex suoceri e a scatenarsi con la canzone della vendetta nei confronti dell’ex.

