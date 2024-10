Shaila Gatta e Lorenzo, scatta il bacio al GF ma è polemica: “Mentono”

Novità al Grande Fratello dove Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato si sono avvicinati con tanto di bacio anche se non convincono proprio tutti…

E alla fine bacio fu… Movimenti interessanti al GF con Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato protagonisti anche nella versione spagnola del reality. Ebbene sì, perché dopo essere partiti al Gran Hermano, i due si sono avvicinati tantissimo e si sono “liberati” con un bacio a stampo, poi replicato anche successivamente. Le loro effusioni, però, hanno portato diverse reazioni discordanti.

Shaila e Lorenzo, bacio al GF

Come anticipato, la Gatta e Spolverato si sono avvicinati parecchio nelle ultime ore del GF spagnolo. Tra i due è scattato persino un bacio. “Ti volevo dire che ho avuto dei momenti di riflessione e quando ho un momento di fragilità penso sempre che vorrei parlarne con te”, ha detto Shaila e Lorenzo. E proprio in quel momento, ecco un bacio a stampo, poi ripetuto anche qualche ora dopo, in cucina.

Dopo le effusioni, Lorenzo ha parlato della sua storia con Shaila e dal feeling che sarebbe iniziato fin da subito da un contatto con le mani avuto in piscina nelle primissime ore successive all’ingresso nella Casa.

AAAAAAA IL BACIO A STAMPO ODDIO MIOOOOOOOO



Ho sentito le farfalle ragazzi#shailenzo pic.twitter.com/U6OTWqhCin — Zia 𝒯. 💘 (@cmqanottos) October 24, 2024

Le reazioni: “Mentono”

Al netto delle belle sensazioni che sembrano avere Shaila e Lorenzo, non tutti sono rimasti convinti del loro rapporto e di questo avvicinamento. Nel Gran Hermano, infatti, alcuni concorrenti si sono spinti a fare delle supposizioni sui due: “Recitano“, oppure “Hanno un copione sicuro”. Insomma, per diversi concorrenti del GF iberico la coppia formata dalla Gatta e da Spolverato non sarebbe totalmente sincera.

Va detto che, però, i Shailenzo hanno riscosso grande successo tra i telespettatori italiani con diversi di loro che si sono subito riversati sui social a commentare positivamente questi baci a stampo che sono arrivati “in trasferta”. Staremo a vedere come proseguirà la relazione con il loro ritorno in Italia e con quello che sarà il faccia a faccia tra Shaila e Javier.