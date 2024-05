Qual è il significato della canzone Sexy shop di Fedez ed Emis Killa? Il brano contiene qualche frecciatina a Chiara Ferragni.

Sexy shop è il titolo della canzone che vede Fedez ed Emis Killa tornare a collaborare. Il brano, il primo ad uscire dopo la separazione tra Federico Lucia e Chiara Ferragni, contiene alcune barre che sembrano essere dedicate proprio alla protagonista del pandoro gate. Vediamo il significato e il testo del singolo.

Sexy shop di Fedez ed Emis Killa: il significato

Uscita il 31 maggio 2024, Sexy Shop è la canzone che sancisce la pace tra Fedez ed Emis Killa. I due rapper, che in passato avevano già collaborato, sono stati lontani per qualche anno a causa di alcune discussioni. Si erano addirittura lanciati pesanti accuse, giurando di non tornare mai più a cantare fianco a fianco. Eppure, si sono ritrovati e hanno scritto a quattro mani un singolo che è destinato a far discutere. Il motivo? Sembra che il brano contenga alcune frecciatine a Chiara Ferragni, ormai ex moglie di Federico Lucia.

“Dici che sono un bastardo

Ma per te io non cambio

È una vita in salita, una storia infinita“.

Sexy shop racconta di una storia d’amore travolgente, che però non è giunta a conclusione nel migliore dei modi. Il protagonista fa un’analisi chiara e limpida della relazione, tirando in ballo anche gli amici della partner.

“Per ogni tua amica assetata di fama

Eri acqua sorgiva

Mani di fata, io ti ho sfiorata, tu sei sfiorita“.

Dopo la rottura da Chiara Ferragni, Fedez ha più volte parlato degli amici ‘tossici’ e approfittatori di sua moglie. Con il singolo lanciato insieme a Emis Killa ribadisce il concetto, sottolineando di aver vissuto “una storia infinita che poi è finita“.

“Calamita per la mia pistola

Non fidarti mai

Baby non fare domande perché non so dare risposte“.

Il rapper ammette che per la madre dei suoi figli andrebbe “anche in galera“, ma ormai è “a un passo dal vuoto“, tanto che “anche se chiedo perdono dici che sono un bastardo“. Fedez ha commentato così Sexy shop a La Stampa: “Sono al settimo cielo perché credo di non aver più bisogno di stampelle. Ho fatto la cosa più bella che potevo fare da tempo, ho ritrovato me stesso. (…) Ho scritto le barre più educate e precise che si potessero fare rispetto al rapporto fra me e Chiara. Nei suoi confronti voglio esprimere solo e unicamente rispetto, perché non ho nulla da dire ed è giusto così“.

Ecco il video di Sexy shop di Fedez ed Emis Killa:

Sexy shop: il testo della canzone

L’amore non si fa nei sexy shop

Sei stata come un jackpot nelle slot

E dopo mi hai mandato K.O…

Continua per il testo integrale