Il 9 dicembre debutta Sex and the City 7, anche se per la versione in italiano bisognerà aspettare il 18: dove vederla in Tv e in streaming.

I fan di Carrie Bradshaw e del suo gruppo di amiche da tempo attendono con ansia giovedì 9 dicembre 2021. Perché? Semplice, perché è il giorno del debutto di Sex and the City 7 che torna a distanza di 17 anni dall’uscita dell’ultima puntata delle sesta (e apparentemente anche ultima) stagione. Saranno in tanti e in tante in giro per il modo a incollarsi al piccolo schermo per vedere i nuovi episodi, anche per quelli con il doppiaggio in lingua italiana bisognerà ancora avere un po’ di pazienza.

Sex and the City 7: dove vederla in TV e in streaming

I primi due episodi di Sex and the City 7 vanno in onda giovedì 9 dicembre 2021: oltre che gli spettatori e le spettatrici americane su HBO Max, anche il pubblico italiano potrà vedere le puntate, anche se in lingua originale. Come fare? Basta collegarsi a Sky Serie oppure in streaming su NOW TV.

Se invece siete dotati di un po’ di pazienza e volete aspettare che esca in lingua italiana, dovrete attendere sabato 18 dicembre e potrebbe vederlo sempre su Sky Serie e su NOW TV. Gli episodi di Sex and The City si potranno vedere anche in chiaro? Forse più avanti, ma al momento non sono previste repliche su TV8.

Nel caso i cui non foste abbonati a Sky come detto in precedenza, potrete comunque vedere la nuova stagione dell’amatissima serie TV su NOW TV, che dà la possibilità di acquistare anche dei ticket giornalieri, oltre che quelli settimanali o mensili, per vedere i propri contenuti tra cui per l’appunto Sex and the City 7.

Sex and the City 7: le anticipazioni

Gli episodi di Sex and the City 7 sono in totale 10. Come già annunciato, nelle nuove puntate mancherà una delle principali protagoniste: Samantha Jones. L’attrice Kim Cattrall, anche a causa delle frizioni con Sarah Jessica Parker, non è stata infatti confermata nel cast.

