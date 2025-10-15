Arriva la serie TV sull’omicidio di Melania Rea: attori scelti, anticipazioni e le città dove si girerà

HBO, colosso della televisione statunitense, dedica una serie tv a Melania Rea: scopriamo gli attori, le anticipazioni e le location.

La storia di Melania Rea, uccisa nel 2011 dall’uomo che giurava di amarla, potrebbe diventare presto una serie tv firmata da HBO. Secondo le prime anticipazioni, il colosso della televisione statunitense ha già scelto gli attori e dovrebbe dare il via alle riprese tra una manciata di settimane.

HBO lancia una serie tv su Melania Rea: anticipazioni e location

Nel 2011, un atroce femminicidio ha scosso l’Italia intera: Melania Rea viene uccisa con 35 coltellate dal marito Salvatore Parolisi, a poca distanza dalla figlia di 18 mesi. L’assassino, da bravo manipolatore, ha fatto di tutto per discolparsi e inquinare le prove, ma alla fine è stato condannato a 20 anni di reclusione. A distanza di tanti anni da quel terribile momento, il colosso statunitense HBO starebbe pensando di trasformare la vicenda di cronaca nera in una serie tv.

Secondo le prime indiscrezioni, la piattaforma americana avrebbe affidato la direzione a Stefano Mordini, che ha dato già prova di saper raccontare fatti di cronaca con La scuola cattolica, ispirato al delitto del Circeo. La miniserie, il cui titolo provvisorio è Melania, dovrebbe essere composta da quattro puntate, che verranno girate tra Roma, Napoli e Ascoli Piceno.

Melania: cast e data d’uscita della serie tv

Secondo le indiscrezioni, a interpretare Melania Rea dovrebbe essere Maria Esposito, mentre nei panni di Salvatore Parolisi troveremo Daniele Rienzo. Invece, Carmen Pommella e Fabio De Caro dovrebbero dare il volto ai genitori della giovane vittima. Le riprese, sempre secondo voci di corridoio, dovrebbero iniziare a metà novembre, per cui dovrebbe essere trasmessa nell’autunno del 2026. E’ doveroso sottolineare che, al momento, HBO non ha confermato la produzione.