Ad un anno dall’aborto, Selvaggia Roma si racconta e lo fa con un messaggio di forza condiviso sui social anche per le altre donne.

Non ha smesso di soffrire e, probabilmente, non riuscirà a farlo come lei stesso ha detto per tutta la vita. Eppure, Selvaggia Roma sta andando avanti e sui social, ad un anno circa dall’aborto che l’ha colpita, è tornata a parlare, su richiesta di alcune fan, raccontando le sensazioni che prova in questo momento.

Selvaggia Roma parla ad un anno dall’aborto

Attraverso un video pubblicato sui social, la giovane Selvaggia ha voluto parlare, visibilmente emozionata, di quanto vissuto lo scorso anno con la perdita della bambina che aspettava. Su richiesta di alcune fan, infatti, la donna ha raccontato di come ha affrontato il lutto e di come sia riuscita ad andare avanti.

“Sono qui per rispondere a tutte quelle persone che mi chiedono come ho fatto a superare il dolore, un dolore incolmabile“, ha esordito la Roma. “Le nostre sofferenze ci portano a cambiare, a crescere, a vedere la vita in un altro modo, ma ce lo porteremo per tutta la vita. Noi siamo donne e siamo anche molto forti”.

E ancora: “Sono qui per ringraziarvi, per farvi un applauso e darvi forza come sempre. Non c’è una pozione magica, ma possiamo combattere come abbiamo sempre fatto e cercare di vedere sempre un lato positivo”, ha concluso poi l’ex volto di Temptation Island e del Grande Fratello.

Quando la donna aveva dato la notizia dell’aborto, la sofferenza era tanta e le sue parole erano state davvero struggenti: “Purtroppo questa mattina in una visita di routine dalla ginecologa si sono accorti che il cuore della nostra piccola non batteva più non aggiungo altro mi tengo stretto il mio dolore. Vi prego di rispettarci”.

Un dolore che, evidentemente, accompagnerà lei e i suoi cari per tutta la vita.

Di seguito anche il post Instagram della donna: