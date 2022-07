In un lungo sfogo, Selvaggia Lucarelli parla del fatto che la conduttrice aveva ridicolizzato la stampa sulla crisi con Totti che poi si è rivelata fondata.

Quando qualche mese fa si è diffusa la notizia sulla presunta crisi con Totti, Ilary Blasi ridicolizzava la stampa smentendo il gossip. Poi l’annuncio della separazione che fa capire come quelle parole avessero un fondo di verità. Selvaggia Lucarelli si scaglia contro l’atteggiamento della conduttrice con la stampa.

Le dichiarazioni di Selvaggia Lucarelli

Selvaggia Lucarelli

Come riporta Gossip.it, Selvaggia Lucarelli si scaglia contro la Blasi: “A me spiace per Ilary e Totti perché mi sono molto simpatici entrambi e non mi interessa l’aspetto pruriginoso della vicenda, però visto che faccio la giornalista una cosa la voglio dire: per quanto non abbia apprezzato lo scavare nei tradimenti, la notizia della loro crisi e della separazione alle porte era vera”.

E ancora: “Ti possono non piacere l’indelicatezza e l’eccesso di dettagli con cui viene data, ma se sai che è vera, questa smentita piccata, con insulto ai giornali (aveva anche fatto i nomi, li ho tagliati) francamente è pessima. Se ti dispiace per i tuoi figli, se li vuoi proteggere, puoi dire ‘mi spiace molto per quello che sto leggendo, sono questioni private che vorrei risolvere nell’intimità della mia famiglia, tutelando il più possibile i miei figli. Vi chiedo di tenerne conto, grazie’. E magari, se vuoi proteggerti e proteggere, eviti pure di sederti in un salotto tv”.

Poi continua: “I giornali fanno il loro lavoro, che è dare una notizia. Si può discutere sul come viene data, ma non sulla legittimità di darla, specie se si parla della separazione della coppia più nota, più involontariamente e VOLONTARIAMENTE esposta del mondo dello spettacolo. Quando si decide di regalare molto di sè al sistema, poi non si può pretendere di avere il controllo di ogni notizia. Non possiamo decidere di avere copertine e like per ciò che ci piace e un telo nero sopra quello che non ci piace“.

