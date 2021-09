Non sono passate inosservate le Instagram Stories della giornalista, che mostra tutto il suo sdegno per la scelta di un concorrente del Grande Fratello Vip. Ma contro chi è rivolta la sua ira?

Sono passate solo poche ore dalla pubblicazione ufficiale delle immagini dei concorrenti del Grande Fratello Vip, apparsi in copertina sul nuovo numero di “Tv Sorrisi e Canzoni”, ma le critiche non tardano ad arrivare. Prima tra tutte quella di Selvaggia Lucarelli, che puntualmente cerchia in rosso il volto di uno dei nuovi concorrenti. Ed è subito polemica.

L’ira di Selvaggia si è rivolta contro un obiettivo particolare: Tommaso Eletti, concorrente della passata edizione di Temptation Island. La Lucarelli ha sottolineato la presenza del ragazzo, new entry nel reality show condotto da Alfonso Signorini, e ha commentato:

Un personaggio che si è distinto per sessismo, , gelosia patologica, senso del controllo, tendenza a svilire e manipolare la fidanzata incoronato “vip” in un programma tv.

Non ci sta Selvaggia a sbandierare in tv un “esempio non positivo”, come lei stessa lo definisce. E aggiunge con l’ironia sagace che la contraddistingue: “Poi mi raccomando, siparietti tv per dire che le donne si trattano bene.”

Un chiaro riferimento al pessimo comportamento dimostrato da Eletti nei confronti della fidanzata, Valentina Nulli Augusti che ancora ne porta le ferite.

Un commento puntuale quello di Selvaggia che accende di nuovo i riflettori su un problema mai risolto e spesso sottovalutato, quello della violenza sulle donne. Se eleggiamo personaggi del genere a “vip” a idoli mediatici della tv nazionale, quali saranno le conseguenze? Quali esempi stiamo dando alle nuove generazioni e, non solo, quale modello di uomo promuoviamo ai telespettatori?

Le parole di Selvaggia Lucarelli sono come una lente di ingrandimento, non solo sullo squallore cui cede il reality show di Canale 5, ma su quali siano diventate le vie per il successo facile nella società contemporanea. Una società di luci e riflettori pronti ad abbagliare uomini di poco spessore, ma di bell’aspetto.