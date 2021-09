L’attrice si è presentata sul red carpet di Venezia con un look esclusivo per presentare il suo nuovo film, “Mona Lisa and the Blood Moon”.

Kate Hudson più splendente che mai sul red carpet della 78 Mostra del Cinema di Venezia si mostra con abiti succinti e cita Coco Chanel: “Prima di uscire di casa, guardati allo specchio e togliti una cosa”, scrive l’attrice con un piglio irriverente sotto la didascalia di un post Instagram che la ritrae in una posa parecchio…sgambata.

“Before you leave the house, look in the mirror and take one thing off.” – Coco Chanel

I look senza veli della Hudson sul red carpet

Chanel è l’iconica scelta di stile della Hudson che è a Venezia per presentare il film “Mona Lisa and the Blood Moon“, in cui interpreta la lap dancer Bonnie, madre di Charlie che la sfrutta per rapinare un bancomat.

Stanno facendo molto discutere i look della Hudson che ieri si è mostrata sul red carpet con un appariscente abito rosso che lasciava ben poco all’immaginazione. Il vestito infatti mostrava trasparenze “pericolose” che rivelavano il gesto audace dell’attrice: che si è presentata sul red carpet senza abbigliamento intimo…

Un look incendiario, da vera sex symbol quello di Kate Hudson. Che la citazione di Coco Chanel fosse una voluta provocazione?