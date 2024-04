Inatteso commento a sostegno di ClioMakeUp da parte di Selvaggia Lucarelli che ha commentato l’annuncio della donna sulla blefaroplastica.

Nelle scorse ore la nota influencer ClioMakeUp ha annunciato di volersi sottoporre ad un intervento di blefaroplastica. Una decisione che ha generato diverse reazioni inattese, compresa quella, in questo caso “di difesa” da parte di Selvaggia Lucarelli.

Selvaggia Lucarelli e la blefaroplastica di ClioMakeUp

Selvaggia Lucarelli

Attraverso una storia su Instagram, la Lucarelli ha voluto prendere le difese di ClioMakeUp che a quanto pare ha ricevuto diversi commenti negativi per la sua decisione di sottoporsi ad un intervento di blefaroplastica.

La penna graffiante, in modo forse anche inatteso, ha scritto: “Ha fondato la sua carriera sul make-up e sul mostrare il trucco sul suo volto. Le palpebre non sono solo una questione estetica (già questo comunque sarebbero cavoli suoi), sono per lei uno strumento di lavoro”.

In questo senso, la sua posizione è stata resa ancora molto più chiara dall’ultimo pensiero: “Fatela finita“.

Il motivo dell’intervento

La Zammatteo, questo il cognome della nota influencer, aveva spiegato che ad averla spinta a dire sì all’intervento era stata una problematica riscontrata anche dai fan: “Si tratta di una cosa che mi avete spesso, in tanti, fatto notare. Si nota soprattutto quando uso degli ombretti scuri o l’eyeliner perché la palpebra ovviamente copre completamente la riga dell’eyeliner, oppure la palpebra si mangia un pezzo di ombretto e quindi i due occhi sembrano sempre diversi”, le sue parole a proposito della rimozione della pelle in eccesso all’altezza delle palpebre superiori.

L’influencer dovrebbe operarsi nelle prossime ore e, nel caso in cui l’operazione dovesse andare a buon fine, dopo circa una decina di giorni dovrebbe tornare attiva sui social con i suoi famosi e seguitissimi tutorial.

Di seguito anche il post Instagram dell’influencer con l’annuncio dell’intervento: