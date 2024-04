Incidente per Barbara D’Urso che ha raccontato sui social di essere bloccata da alcuni giorni per via di un guaio subito.

Piccolo incidente per Barbara D’Urso che sui social ha rivelato di non stare molto bene in questi giorni. Cosa è capitato a Carmelita? Nulla di grave a quanto sembra ma un infortunio davvero bizzarro che, se da un lato l’ha bloccata, dall’altra l’ha fatta pure sorridere.

Barbara D’Urso, incidente inatteso

Barbara D’Urso

A raccontare quanto successo alla conduttrice è stata la diretta interessata via social. La D’Urso, infatti, sempre molto attiva su Instagram dove ha un seguito davvero importante, ha spiegato: “Oggi vorrei dirvi che sono tre giorni che sono costretta a farmi le punture di Volataren e Muscoril”, ha esordito.

Poi, entrando nel dettaglio di quanto le sia capitato, la donna ha aggiunto: “Ho la schiena completamente bloccata, non riesco a muovermi. Vedete amiche una balla, fa sport, fa mille cose e non le succede nulla. Poi basta una stupidaggine e si finisce così. Mille acrobazie e poi basta sollevare un vaso pieno d’acqua per ritrovarsi con la schiena completamente bloccata. Sono una stupida”.

Come sta Carmelita

Dal racconto della donna, quindi, un piccolo incidente, un infortunio domestico di poco conto che, però, sembra essere piuttosto fastidioso. La stessa Barbara, infatti, ha voluto scherzarci su dando poi anche dei consigli ai seguaci: “Sulle ginocchia, mai sulla schiena. Eppure io sono una che fa piroette e movimento tutti i giorni”, con particolare riferimento alle sue lezioni di danza e alle tante attività per tenersi in forma che lei di solito pratica.

Siamo sicuri che al netto delle condizioni attuali, molto presto Carmelita starà bene e tornerà a farsi vedere più in forma che mai dal suo pubblico sempre fedele.

Di seguito anche l’ultimo post Instagram condiviso dalla donna prima del problema fisico: