Selvaggia Lucarelli attaccata da una donna fuori dall’hotel: il video dello scontro diventa virale, cos’è successo.

Selvaggia Lucarelli è tra i volti del DopoFestival, ma è stata anche la protagonista di un inaspettato scontro.

Infatti, negli scorsi giorni è stata protagonista di un acceso scontro con una passante fuori dal suo hotel a Sanremo. Il video, diventato virale su TikTok, mostra il momento in cui una donna si avvicina alla giornalista e la accusa apertamente di “Mandare la gente in galera per niente“. Ma scopriamo nel dettaglio che cosa è successo e la reazione della Lucarelli.

Selvaggia Lucarelli attaccata: il video virale

Nel filmato pubblicato su TikTok si vede il compagno di Lucarelli, lo chef Lorenzo Biagiarelli, cercare di allontanarla dalla discussione, ma la giornalista decide di tornare indietro per affrontare la donna.

“Mandi la gente in galera per niente, sta pazza. Dimmi che mestiere fai” inveisce la donna fuori dall’hotel in cui alloggia la Lucarelli.

A quel punto, la giornalista minaccia di chiamare i carabinieri se le provocazioni continueranno. Anche in questo caso, Biagiarelli è intervenuto per evitare che la situazione degeneri ulteriormente.

Il web si divide: tra sostegno e critiche

Nota per il suo stile diretto e per le sue inchieste, Lucarelli è spesso al centro di polemiche, soprattutto sui social. In passato ha denunciato più volte attacchi sessisti e commenti offensivi sul suo aspetto fisico, ma raramente si era trovata ad affrontare critiche così dirette in pubblico.

Il video dello scontro ha generato reazioni contrastanti. Molti utenti hanno difeso la giornalista, sottolineando come sia spesso vittima di attacchi personali e di odio ingiustificato. Altri, invece, hanno criticato il suo atteggiamento, ritenendo eccessiva la minaccia di chiamare le forze dell’ordine per una discussione accesa.