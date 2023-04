Luce Caponegro, in arte Selen, è una nota ex attrice a luci rosse: scopriamo tutto sui suoi tre ex mariti.

Classe 1966, originaria di Roma, Luce Caponegro ha da tempo svestito i panni di Selen, attrice a luci rosse che ha infiammato il cinema hard negli anni Ottanta. A fine anni Novanta ha annunciato l’addio al cinema erotico raccontando di essere rimasta casta per molti anni, con il solo obiettivo di fare da mamma al figlio Gabriele Zanone, nato dalla relazione con l’ex calciatore Nicola Zanone. Ma nella vita di Luce Caponegro ci sono stati tre uomini importanti con cui è convolata a nozze: ecco chi sono.

Chi è Fabio Albonetti, il primo marito di Selen

Fabio Albonetti è stato il primo, grande, amore di Luce Caponegro. È con lui che la ex attrice a luci rosse ha deciso di lasciare la famiglia per iniziare a vivere in maniera più trasgressiva. “Lui ha rappresentato tanto per me: con lui ho avuto la mia prima volta, lui la sua prima volta”, ha raccontato lei nel podcast One More Time.

Proprio insieme ad Albonetti, poi, Luce si è avvicinata al cinema erotico. “Io e Fabio avevamo sperimentato delle libertà anche fisiche, c’era comunque un gioco tra me e lui, non avrei mai accettato di fare un film hard se lui avesse detto no – ha spiegato lei – […] Mi sentivo protetta da Fabio, dal nostro gioco, dal nostro crescere così in modo puro, pulito, pur essendo così trasgressivi”.

Albonetti ha poi continuato a lavorare nel mondo del cinema hard affermandosi come produttore e, nel corso della relazione con Selen, i due sono diventati genitori di Kangi nel 1988.

Chi è Nicola Zanone, il secondo marito di Selen

Concluso il primo matrimonio, Selen si è legata a Nicola Zanone. Correva l’anno 2007 e la coppia finì in breve tempo su tutti i giornali di cronaca rosa. Lui, classe 1956, originario di Biella è stato un attaccante della Juventus. Nel corso della carriera ha indossato le maglie di Empoli, Fiorentina, Sampdoria, Udinese, Pescara, e ha concluso la sua vita da calciatore militando per una stagione nella formazione canadese del Montréal Impact nel 1993.

L’incontro con la ex attrice a luci rosse è avvenuto sulla neve. “E’ successo tutto in un attimo, così velocemente… Ci siamo conosciuti sulla neve, eravamo lì per fare del bene. E dal bene nasce il bene – aveva raccontato lei a Tgcom – . Lui è così carino, ha un viso da ragazzino nonostante i 49 anni, ed è assolutamente dolce, una persona speciale”. Da quell’amore è nato il figlio Gabriele, nel 2007, ma quest’ultimo ha avuto pochissimi rapporti con il padre.

La relazione tra Nicola Zanone e Luce Caponegro è stata brevissima e si è conclusa con una serie di attacchi in Tribunale: nel novembre del 2009 l’ex calciator patteggiò 40 giorni di reclusione (convertiti in 1.660 euro di multa) per chiudere un procedimento apertosi nel 2008 quando Selen aveva presentato una querela per avere smesso di pagare gli alimenti al figlio.

Chi è Antonino Putortì, il terzo marito di Selen

Il terzo ed ultimo matrimonio di Selen è stato celebrato con il terapista olistico Antonino Putortì. Originario della Sicilia, ha incontrato la ex attrice a luci rosse in un villaggio turistico di Ragusa. Tra loro è stato colpo di fulmine, si sono sposati nel luglio del 2012 e sono diventati soci in affari aprendo il Centro Olistico Luce.

L’amore è finito, però, in un battito di ciglia. “Dopo pochi mesi dalle nozze, l’uomo con cui pensavo di passare la vita e che avevo lasciato entrare in quella di mio figlio, non ha retto alle responsabilità”, aveva raccontato poi lei.

Riproduzione riservata © 2023 - DG