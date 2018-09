Le vacanze estive sono giunte al termine e la scuola sta per ricominciare. Ecco tutte le date di apertura e chiusura nelle varie regioni!

Purtroppo per i ragazzi le vacanze estive sono quasi finite ed è tutto pronto per tornare tra i banchi di scuola. Per alcuni il rientro è previsto già per fine settimana, altri possono godersi ancora un po’ il sole e il mare.

A settembre tutti gli studenti tornano sui banchi per iniziare il nuovo anno scolastico 2018/2019. I primi saranno i ragazzi di Bolzano che iniziano il 5 settembre, mentre gli ultimi quelli della Puglia che potranno godersi il mare ancora fino al 20 settembre. Scopriamo insieme il calendario scolastico di quest’anno.

Ultime notizie sulla scuola: quando ricomincia?

Già mercoledì 5 settembre i ragazzi che vivono a Bolzano e nella provincia ritorneranno sui banchi, mentre gli ultimi, il 20 settembre, saranno i pugliesi. Nel resto dell’Italia la maggior parte delle scuole aprirà le sue porte tra il 10, il 12 e il 17 settembre. Quindi è giunta l’ora di farsi tornare la voglia di fare i compiti e di studiare!

Mentre per quanto riguarda il termine delle attività didattiche nelle scuole dell’infanzia, la data prevista per il Trentino Alto Adige e il Veneto è il 28 giugno del 2019. Un giorno dopo, il 29 giugno per gli studenti di Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Liguria, Molise e Campania.

Infine le porte si chiuderanno definitivamente per dare il via alle vacanze estive il 30 giugno per tutte le altre regioni d’Italia. Mentre i ragazzi di Bolzano che avranno iniziato prima, termineranno l’anno scolastico il 12 giugno del 2019.

La Cgil è stato il patronato che come ogni anno ha messo insieme il calendario con le date di apertura e chiusura delle scuole italiane. Ma non solo, infatti sono stati decretati anche i giorni di festa, i ponti di vacanze e le chiusure per le festività nazionali.

Non ci resta che fare il nostro grosso in bocca al lupo agli studenti che sono pronti per ricominciare, magari con un po’ di malinconia verso l’estate che sta finendo.

Fonte foto: https://pixabay.com/it/aula-scuola-educazione-2093744/