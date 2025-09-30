Olly: la scaletta dei concerti del tour 2025

Vi presentiamo la scaletta concerti 2025 di Olly: dalle tappe in programma alle canzoni che porterà in scena in tutta Italia.

Olly sta vivendo un periodo magico che, dopo la vittoria al Festival di Sanremo con la canzone Balorda Nostalgia, l’ha visto esibirsi in una serie di concerti in giro per l’Italia. Adesso è pronto per dare il via al tour nei palazzetti, 20 date spalmate tra l’autunno, l’inverno e la primavera 2025-2026. Scopriamo tutte le location e la scaletta.

Olly, le date del tour 2025

Dopo un’estate trascorsa in giro per l’Italia, Olly dà il via al tour nei palazzetti, che lo terrà impegnato negli ultimi mesi del 2025 e nei primi del 2026. Venti date, alcune delle quali andate sold out appena le vendite online si sono aperte. La tournée non poteva che prendere il via nella sua amata Genova, il 4 ottobre dallo Stadium, mentre la tappa conclusiva è fissata per il 30 marzo al Palaflorio di Bari.

Di seguito, tutte le date e le location del tour 2025-2026 di Olly:

4 e 5 ottobre – Stadium, Genova;

8 ottobre – Unipol Arena, Bologna;

10 ottobre – Unipol Forum, Milano;

14 e 15 ottobre – Palazzo dello Sport, Roma;

17 ottobre – Palapartenope, Napoli;

7 e 8 marzo – Palazzo del Turismo, Jesolo (VE);

10 e 11 marzo – Nelson Mandela Forum, Firenze;

13 marzo – Vitrifrigo Arena, Pesaro (PU);

16 marzo – Unipol Arena, Bologna;

18 marzo – Inalpi Arena, Torino;

20 marzo – Unipol Forum, Milano;

22 marzo – Inalpi Arena, Torino;

25 e 26 marzo – Palazzo dello Sport, Roma;

28 marzo – Palasele, Eboli (SA);

30 marzo – Palaflorio, Bari.

La scaletta delle canzoni dei concerti 2025

Durante i concerti del tour 2025, Olly porterà in scena i suoi più grandi successi. Ecco quale sarà la scaletta: