Vi presentiamo la scaletta concerti 2025 di Coez: dalle tappe in programma alle canzoni che porterà in scena in tutta Italia.
Dopo la pubblicazione di Mr. Nobody il singolo pubblicato il 3 ottobre 2025 come quarto estratto dall’ottavo album in studio 1998, Coez si prepara a tornare sul palco con un tour che attraverserà l’intera penisola. Il cantautore romano porterà in scena uno spettacolo che fonde energia, romanticismo e autenticità, con una scaletta che promette forti emozioni per tutti i fan.
Coez, le date del tour 2025
Terminata la lunga parentesi nei club e nei festival estivi, Coez nel 2025 torna in tour nei palasport con un calendario molto atteso. La data zero è fissata per il 12 novembre al Palaprometeo di Ancora, mentre la tappa conclusiva si terrà il 6 dicembre al Mandela Forum di Firenze.
Ecco tutte le date annunciate del tour 2025 di Coez:
12 novembre 2025 Ancona, Palaprometeo – DATA ZERO
14 e 15 novembre 2025 Roma, Palazzo dello Sport
20 novembre 2025 Napoli, Palapartenope
22 novembre 2025 Bari, Palaflorio
29 novembre 2025 Torino, Inalpi Arena
1 dicembre 2025 Milano, Unipol Forum
6 dicembre 2025 Firenze, Mandela Forum
Un calendario che conferma quanto Coez sia ormai uno dei nomi di punta della scena pop e cantautorale italiana contemporanea.
La scaletta delle canzoni dei concerti 2025
Durante il tour 2025, Coez porterà sul palco una scaletta che combina i grandi classici della sua carriera con i brani del nuovo album 1998. Uno show intimo, ma molto intenso, che passa dall’amore malinconico alla rabbia liberatoria, fino alla leggerezza dei pezzi più pop.
Ecco la probabile scaletta dei concerti di Coez 2025:
- Lovebars
- Mal di te
- Ti manca l’aria
- Qualcosa di grande
- Mr. Nobody
- Terra bruciata
- Faccio un casino
- Cratere
- Fari lontani
- Che colpa ne ho
- Una luce alle 03:00
- Missili
- Come nelle canzoni
- Se esiste un dio
- Vetri fumé
- Le luci della città
- E yo mamma
- Niente che non va
- Wu Tang
- Occhiali scuri
- La tua canzone
- Sempre bene
- 64 Bars
- Due ali
- Era già scritto
- Local heroes
- DM
- Aspettative
- È sempre bello
- 8 miliardi
- La musica non c’è
- Sì ah
- Alta marea