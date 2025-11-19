Clementino: la scaletta dei concerti del tour 2025

Vi presentiamo la scaletta concerti 2025 di Clementino: dalle tappe in programma alle canzoni che porterà in scena in tutta Italia.

Per il 2025, Clementino ha preparato uno show che definire concerto è riduttivo. Un tour breve, ma intenso, che lo vedrà calcare il palco con ospiti d’eccezione, colleghi che meglio rappresentano le mille sfaccettature della sua anima. Scopriamo le date e la scaletta.

Clementino, le date del tour 2025

Era il 2006, quando Clementino debuttava sulla scena musicale italiana con l’album Napolimanicomio. Tanti i successi registrati negli anni, così come le collaborazioni con i più grandi nomi del rap italiano e le partecipazioni in televisione, una su tutte quella nei panni di giudice di The Voice. Nel 2025, l’artista torna a esibirsi dal vivo con un breve tour, che lo vedrà calcare due palchi esclusivi.

Il Live Tour 2025 non è solo un concerto, ma un vero e proprio show pensato per celebrare “The return of King IENA”. Clementino unisce rap, cantautorato, teatro e spettacolo, facendosi accompagnare da ospiti speciali, che cambiano in ogni data. Ecco tappe, location e guest star:

20 novembre – Fabrique, Milano, con: Serena Brancale, Ensi, Nerone, Ste, Young Hash e Ugo Crepa;

28 dicembre – Palapartenope, Napoli, con: Gigi D’Alessio, Rocco Hunt, Negrita, Settembre e Ugo Crepa.

La scaletta delle canzoni dei concerti 2025

Durante i concerti del tour 2025, Clementino porterà in scena i suoi più grandi successi. Ecco quale sarà la scaletta: