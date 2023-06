La duchessa Sarah Ferguson ha subito un delicato intervento per un cancro al seno che le è stato diagnosticato nei giorni scorsi.

Sarah Ferguson ha subito un delicato intervento dopo che, nei giorni scorsi, le è stato diagnosticato un cancro al seno. La notizia è stata data dal portavoce della stessa Ferguson al Mirror, dove si legge anche che al momento lei sarebbe rientrata nella casa dell’ex marito (Andrea di York) dove verrà sottoposta alle migliori cure e dove dovrà trascorrere un periodo di convalescenza.

“A Sarah è stata recentemente diagnosticata una forma precoce di cancro al seno rilevata durante uno screening mammografico di routine. Le è stato consigliato di sottoporsi a un intervento chirurgico che è riuscito con successo”, si legge sul Mirror, e ancora: “La duchessa sta ricevendo le migliori cure mediche e i medici le hanno detto che la prognosi è buona”.

Sarah Ferguson

Sarah Ferguson: il tumore

Sui social in tanti in queste ore stanno esprimendo il loro calore e il loro affetto a Sarah Ferguson, che nei giorni scorsi avrebbe subito un delicato intervento a casua di un cancro al seno che le è stato diagnosticato durante un controllo di routine. Il suo portavoce ha fatto sapere che la prognosi sarebbe buona e che al momento lei sarebbe rientrata nella casa condivisa con il suo ex marito e le due figlie, Beatrice ed Eugenia di York, che le staranno accanto durante la convalescenza.

Riproduzione riservata © 2023 - DG