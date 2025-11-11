Sanremo 2026, il TotoFestival è tornato: come partecipare e gli omaggi a Pippo Baudo e Beppe Vessicchio

Sanremo 2026 si avvicina: torna il TotoFestival del FantaSanremo. Tra le novità, omaggi speciali a Pippo Baudo e Beppe Vessicchio nel gioco principale.

Mentre cresce l’attesa per l’annuncio ufficiale dei Big che parteciperanno al Festival di Sanremo 2026, il pubblico ha già cominciato a divertirsi con il TotoFestival, il gioco-pronostico ideato dal team del FantaSanremo. Nonostante il recente addio di Beppe Vessicchio, figura amatissima dal pubblico e icona storica del Festival, l’entusiasmo dei fan non si spegne. Anzi, si rinnova: ecco le novità .

L’omaggio a Pippo Baudo e Beppe Vessicchio per FantaSanremo 2026

Secondo quanto riferito da Adnkronos, il 2026 sarà un’edizione speciale anche per il gioco principale del FantaSanremo, che renderà omaggio alla storia del Festival.

Saranno infatti presenti bonus e omaggi dedicati a due icone: Pippo Baudo e il maestro Beppe Vessicchio. Mentre cresce la curiosità sul nuovo regolamento, il TotoFestival cattura l’attenzione del pubblico trasformando le indiscrezioni in una sfida tra appassionati.

Il TotoFestival: come funziona il gioco-pronostico

Il TotoFestival è ufficialmente aperto e torna anche quest’anno per accompagnare gli appassionati in un’appassionante sfida a colpi di pronostici. Partecipare è semplicissimo: basta collegarsi al sito fantasanremo.com o aprire l’app ufficiale del FantaSanremo, entrare nella sezione “TotoFestival” e compilare la propria schedina.

Gli utenti devono selezionare cinque artisti tra quelli proposti nel menù a tendina delle singole caselle. Se invece il nome desiderato non è presente nella lista, è disponibile un campo apposito per l’inserimento manuale.

Una volta completato il pronostico, la schedina può essere scaricata e condivisa sui social network, taggando @fantasanremo e gli artisti scelti. Il premio in palio non è materiale, ma ha un valore simbolico: il diritto di vantarsi con amici, parenti e colleghi per aver previsto correttamente il cast ufficiale. Un modo goliardico per vivere da protagonisti l’attesa della kermesse.