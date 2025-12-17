Sanremo 2026, quanto costano i biglietti: i nuovi prezzi da capogiro fanno discutere

Sanremo 2026, i biglietti costano di più: ecco perché sono aumentati e quali sono le cifre per assistere dal vivo all’Ariston.

Dopo l’annuncio ufficiale dei titoli delle canzoni dei Big in gara al Festival di Sanremo 2026, l’attenzione si concentra ora sui costi dei biglietti per assistere dal vivo all’evento. Il Comune di Sanremo, in collaborazione con la Rai, ha deciso di aggiornare il listino prezzi per le serate al Teatro Ariston, applicando un aumento del 20% rispetto allo scorso anno. Di seguito, tutti i dettagli sui nuovi costi.

Sanremo 2026, il motivo dietro la decisione di aumentare il prezzo dei biglietti

L’aumento dei prezzi, come riportato da Sanremonews.it, è solo uno dei segnali che confermano quanto il Festival di Sanremo resti super popolare in Italia. Le richieste per gli hotel e le strutture ricettive partono con mesi di anticipo, mentre cresce l’attesa tra curiosi, addetti ai lavori e appassionati.

L’Ariston, con la sua platea e la sua galleria sempre piene, rimane il simbolo indiscusso del Festival. Sedersi in sala durante le serate dell’evento significa partecipare a uno spettacolo che ogni anno entra nelle case di milioni di italiani. Un’esperienza sempre più ricercata, in un contesto dove la domanda supera di gran lunga l’offerta.

Biglietti più cari per il Festival: quanto costano

Dopo anni senza variazioni, aggiunge Sanremonews.it, i costi dei biglietti per accedere al Teatro Ariston durante il Festival di Sanremo subiscono un aumento. Ma di quanto?

Ebbene, la platea costerà 240 euro a serata da martedì a venerdì, mentre per la finale di sabato il prezzo salirà a 875 euro. Il carnet completo delle cinque serate sarà in vendita a 1.835 euro, senza sconti per l’acquisto dell’intero pacchetto.

Anche per i posti in galleria si registrano aumenti. Il biglietto per ciascuna delle prime quattro serate avrà un costo di 132 euro, mentre per la finale si dovranno spendere 430 euro. Il carnet per tutte e cinque le serate sarà disponibile a 958 euro.

La forte domanda non riguarda solo le serate ufficiali del Festival, ma anche la trasmissione “Domenica In“, che si svolge all’Ariston nel pomeriggio successivo alla finale.