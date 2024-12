Sfera Ebbasta non è tra i Big in gara del Festival di Sanremo 2025: la reazione del rapper non si è fatta attendere.

Nella giornata di ieri, domenica 1 dicembre, Carlo Conti ha annunciato i 30 cantanti in gara del prossimo Festival di Sanremo 2025, e ora non si parla d’altro. La scelta dei Big ha subito acceso un dibattito sui social, ma non sono mancate le reazioni dei cantanti, sia quelli annunciati che quelli esclusi.

Infatti, se da una parte alcuni dei cantanti in gara hanno pubblicato la loro reazione sui social, anche alcuni degli esclusi hanno espresso il loro pensiero. Tra questi c’è Sfera Ebbasta, il rapper che quest’anno sperava di essere annunciato tra i Big in gara. Ma scopriamo come ha reagito all’esclusione dalla kermesse.

Sfera Ebbasta fuori da Sanremo 2025: la reazione

Quando i nomi degli artisti scelti per Sanremo 2025 sono stati annunciati, Sfera Ebbasta non è stato tra i fortunati selezionati. Invece di rispondere con ironia, come hanno fatto altri colleghi, il rapper ha deciso di esprimere il suo disappunto in modo provocatorio. Sul suo profilo Instagram ha postato una foto in cui fa il dito medio, accompagnata dalla scritta “Avevo tutti i requisiti per Sanremo“.

Qui la reazione del rapper.

Secondo Sfera Ebbasta, la sua esclusione dal Festival di Sanremo 2025 è ingiustificata.

Tra gli altri artisti selezionati ci sono rapper e trapper come Tony Effe, Guè Pequeno, Emis Killa e Fedez, ma non lui.

La posizione di Carlo Conti e le reazioni al “no”

La scelta di Carlo Conti di non includere Sfera Ebbasta è stata una decisione difficile, come sottolineato dallo stesso conduttore.

Nonostante fosse previsto un numero maggiore di artisti in gara, la selezione finale non ha incluso il rapper, e ciò ha suscitato polemiche.

La reazione di Sfera Ebbasta, in ogni caso, è stata tra le più forti e visibili, a differenza di altri artisti che hanno affrontato la situazione con un tono più ironico, come nel caso di Shade.

L’esclusione di Sfera Ebbasta non è passata inosservata nemmeno al Codacons, che ha espresso una forte contrarietà alla scelta di includere artisti del genere trap e rap tra i partecipanti di Sanremo 2025. Il Codacons ha già annunciato l’intenzione di prendere provvedimenti.