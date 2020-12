L’expo milanese del Salone del Mobile 2021 ha una data stabilita e un progetto tutto nuovo per la ripartenza, vediamo come sarà.

Il prossimo anno si terrà il Salone del Mobile 2021 a Milano e questa sessantesima edizione sarà tutt’altro che convenzionale. Dopo questo 2020 segnato dalla terribile emergenza sanitaria, presto tramutatasi in crisi economica a danno soprattutto di alcuni settori, c’è bisogno di un forte segnale. È per questo che dopo l’iniziale rinvio, il Salone del Mobile 2020 è stato annullato per poter pianificare in tutta sicurezza l’edizione del 2021. Le date per la prossima edizione del Salone sono state fissate dopo un’attenta analisi volta proprio a evitare ulteriori posticipazioni o cancellazioni dell’evento. Vediamo quali saranno le date e cosa si prefigge l’edizione 2021.

Salone del Mobile 2021: le date della prossima edizione

Per evitare ulteriori rinvii, anziché rispettare la tradizione che ha sempre visto l’expo svolgersi nel mese di aprile, le nuove date sono state fissate dal 5 al 10 settembre 2021. L’edizione del prossimo anno assumerà ancora più significato rispetto alle precedenti. Per prima cosa, si tratta della sessantesima edizione, e quindi, segna già di per sé un traguardo importante.

The 60th edition Salone del Mobile.Milano will take place from 5th to 10th September 2021. We’ll wait for you for a one-off event with all our special exhibition! https://t.co/9zYdSde6J6#SalonedelMobile #SalonedelMobile2021 pic.twitter.com/rjWegPJAsz — Salone del Mobile (@iSaloniofficial) November 26, 2020

Inoltre, proprio a causa della crisi di quest’anno la nuova edizione sarà completamente rinnovata e per la prima volta l’expo avrà un bacino di espositori allargato. Insieme all’annuncio delle date, sono state svelate anche alcune novità dell’edizione 2021, vediamo quali.

Come sarà la sessantesima edizione del Salone?

A settembre 2021, il Salone del Mobile non sarà il solo ospite di Fiera Milano. Il progetto, infatti, prevede proprio che siano riunite più filiere produttive. Con la decisione di spostare l’evento al termine dell’estate del prossimo anno si vuole dare un chiaro segnale di ripartenza, ma anche di solidarietà tra i diversi settori.

Proprio per questo il progetto è stato esteso in modo che accanto all’esposizione del Salone vengano ospitati anche altri eventi. I padiglioni di Fiera Milano saranno luogo, quindi, anche del salone degli stili di vita Homi che si terrà dal 5 all’8 settembre. A seguire ci saranno anche eventi nell’ambito della moda al fine proprio di concentrare gli eventi nello stesso mese e creare tra loro una sinergia.

Fonte foto copertina: https://www.facebook.com/salonedelmobileofficial/