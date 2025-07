“Purtroppo è guarita dal tumore”: la frase shock contro la nota conduttrice

Sabrina Scampini offesa da un hater per la guarigione dal tumore: la giornalista risponde e annuncia azioni legali.

Sabrina Scampini, nota giornalista e conduttrice Mediaset, è finita al centro di una vicenda tanto sconcertante quanto significativa: un hater ha pubblicato un commento scioccante in riferimento alla sua guarigione dal tumore. “Purtroppo è guarita“, ha scritto la donna, scatenando una giusta ondata di indignazione. La Scampini, già volto noto di Quarto Grado, non è rimasta in silenzio e ha deciso di prendere provvedimenti.

La reazione di Sabrina Scampini al commento

La famosa giornalista ha deciso di denunciare l’accaduto attraverso un lungo post su Instagram.

Nel post pubblicato nella notte, Sabrina Scampini ha mostrato lo screenshot del messaggio e ha commentato con parole dure ma lucide: “Quindi ora denuncio la signora. Se non ha nessuno che le tolga i social, glielo spiegheranno in tribunale“. Una presa di posizione netta, che ha ricevuto il plauso del web.

La giornalista ha spiegato: “I commenti odiosi normalmente li ignoro, altrimenti non potrei fare questo lavoro. Però ci sono volte in cui esagerano e allora mi arrabbio“.

Scampini ha inoltre ricordato quanto i social possano essere pericolosi: “C’è troppa democrazia. I social non andrebbero lasciati a tutti” scrive.

Solidarietà da parte del pubblico e dei colleghi

Nel post la giornalista scrive ancora: “Io me ne frego degli insulti, però ho anche una famiglia che non si capacita della miseria umana e ci sono altre persone che, attaccate, possono stare male“.

La reazione del pubblico non si è fatta attendere: migliaia i commenti di sostegno per Sabrina Scampini, considerata da molti una guerriera per aver affrontato la malattia con coraggio.

Anche la collega Francesca Barra ha espresso il suo sdegno: “Che miseria umana. Ti voglio bene. Che il bene schiacci questa crudeltà“.