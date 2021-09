Sabrina Ghio è svenuta durante un evento mondano a Milano. Qualche mese fa era stata sottoposta a un difficile intervento chirurgico.

L’ex concorrente di Amici se l’è vista brutta. Nel corso di un evento glamour a Milano Sabrina Ghio è stata colta da un malore. Racconta di aver sentito strane vampate e successivamente di aver iniziato a sudare freddo. “Ho visto tutto nero e poi sono crollata a terra,” rivela la showgirl.

Con rammarico Sabrina afferma: “Era la mia prima serata-evento fuori dopo due anni di lockdown e l’ho passata dietro un camion con le gambe alzate.”

Tra le ragioni del malore ci sarebbe un intervento subito poco tempo per rimuovere un processo tumorale. “Sto assumendo due farmaci molto forti,” ha rivelato la Ghio.

A breve dovrebbe sottoporsi a nuovi controlli per accertarsi che l’intervento chirurgico abbia avuto esito positivo. Ora la showgirl ricordando il dramma decide di riderci sopra: “Stavo quasi per lasciarci le penne,” scherza; ironica, ma non troppo.

Buona guarigione, Sabrina!