Ospite a Verissimo, Rosanna Fratello ripercorre la sua carriera e la recente esperienza al Grande Fratello.

Nell’ultima puntata del celebre talk show Verissimo, condotto da Silvia Toffanin, abbiamo assistito a un’intervista con Rosanna Fratello, simbolo della musica italiana degli anni ’70. La nota cantante ha partecipato all’ultima edizione del Grande Fratello. Una volta uscita dalla Casa, racconta la sua esperienza nel programma condotto da Alfonso Signorini.

Rosanna Fratello e la sua esperienza da Alfonso Signorini: “Sono tornata più ragazzina”

Rosanna Fratello, acclamato icona degli anni 70, è salita alla ribalta per canzoni come “Se t’amo t’amo”. L’intervista si apre con il racconto della sua amicizia con Cristiano Malgiolio: “Cristiano è stato per me la fortuna, lui porta fortuna…Io sono felice per me, è come tornare a rivivere“.

Rosanna Fratello

Durante l’intervista, Silvia Toffanin ha toccato diversi argomenti, tra cui l’esperienza al Grande Fratello. “Mi sono divertita molto.. all’inizio ero un pò tesa, poi mi sono aperta moltissimo. Sono felice di aver partecipato…sono tornata più ragazzina” ha confessato l’icona musicale.

L’amore per il marito Pino: le parole della cantante

L’intervista ha offerto uno sguardo unico non solo sulla carriera della nota cantante, ma anche sulla sua vita privata. Ha anche raccontato del rapporto con il marito Pino: “Per me la famiglia è importantissima…la mia famiglia c’è sempre stata. Anche quando mi dicono, tu solo Pino…io ho a casa Pino che mi aspetta…“. Il rapporto tra Rosanna e Pino resta forte nonostante il tempo trascorso.

L’intervista a Rosanna Fratello si è conclusa con il ricordo del fratello Giovanni: “In questo momento io credo sia con me, io devo tutto a lui…la mia carriera. Mi accompagnava, io lavoravo tantissimo e lui era sempre con me“. Per la nota cantante, la fede è stata necessaria per superare i momenti difficili accaduti nella sua vita.