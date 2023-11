Momento social madre-figlia (e… nonna). Romina Power e Romina Carrisi si sono emozionate durante l’ecografia di quest’ultima.

Una visita di controllo con tanto di ecografia per Romina Carrisi che è in dolce attesa. Con lei, questa volta, sua mamma, Romina Power. Un momento estremamente intimo e dolce che le due donne hanno voluto condividere col mondo social pubblicando appunto il video con le immagini che le vedono protagoniste.

Romina Power e l’ecografia della figlia

Romina Power

Da quanto ha scoperto di essere incinta, la Carrisi, figlia di Romina Power e Al Bano, sta molto attenta e spesso compie delle visite di controllo. L’ultima ha visto protagonsita anche sua madre, nonché futura nonna del bebè.

Le due donne hanno voluto condividere questo momento sui social pubblicando un video che mostra la grande emozione durante l’ecografia effettuata. “Quando la mamma vede il bambino”, ha scritto la Carrisi. E ancora: “Grazie Artemisia Lab per l’appuntamento mensile con il mio bambino con la mia ginecologa. Oggi nonna Romina l’ha visto per la prima volta. Che bello vedere il mio nipotino in diretta”.

Nei commenti, anche il dolcissimo messaggio della Power: “Che bello vedere il mio nipotino in diretta”.

Nonostante in un certo senso Romina “senior” sia abitutata ai nipotini avendone già avuti tre dall’altra figlia, Cristel – Kay Tyrone, Cassia Ylenia e Rio Ines -, l’emozione sembra essere ancora tantissima a giudicare dalle espressioni del viso e dalla voce squillante e piena d’amore.

Di seguito anche il tenero post Instagram della Carrisi con le immagini del momento vissuto:

Il supporto della famiglia

In precedenza la giovane Carrisi aveva raccontato a Verissimo come sta affrontando la gravidanza anche grazie al sostegno della famiglia: “Ho aspettato tanti anni per diventare mamma, ma non sono pronta. Ho paura ma ho un sistema di supporto, mia sorella starà con me, mi aiuterà”, aveva detto la futura mamma.

E ancora: “Poi c’è la mamma. Quando sono rimasta incinta era molto entusiasta. Papà all’inizio mi disse una parola pugliese irripetibile, è molto contento, premuroso, mi accudisce più del solito”.