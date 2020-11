Romina Power, attraverso Instagram, ha condiviso alcune foto della figlia Ylenia, scomparsa nel nulla 26 anni fa: gli scatti commuovono i fan.

Ylenia Carrisi, figlia di Al Bano e Romina Power, è scomparsa nel nulla la notte tra il 31 dicembre del 1993 e l’1 gennaio del 1994. Su di lei sono state fatte infinite ricerche e negli anni sono arrivate alla famiglia segnalazioni che si sono rivelate sempre infondate. Romina, che a differenza dell’ex marito non si è mai rassegnata alla sua ‘perdita’, ha condiviso su Instagram una serie di scatti di Ylenia.

Il prossimo 29 novembre, la Carrisi avrebbe compiuto 50 anni ed è proprio per festeggiare il suo compleanno che mamma Romina ha scelto di condividere alcune fotografie della sua ‘bambina’. “Novembre è il mese di Ylenia”, scrive la Power.

Romina Power: il ricordo della figlia Ylenia

Rassegnarsi alla morte di un figlio è difficilissimo, ma quando non si ha nemmeno un corpo su cui piangere è impossibile. Nonostante siano passati 26 anni da quel terribile momento, Romina Power non si arrende: per lei Ylenia è viva. Più volte, l’ex moglie di Al Bano ha spiegato ai media il suo pensiero: sua figlia non è morta e lei non smetterà mai di cercarla.

Con l’avvicinarsi del giorno del cinquantesimo compleanno di Ylenia, Romina ha avvertito la necessità di condidere su Instagram una serie di scatti che la ritraggono con lei.

“Giorni felici con Ylenia”, scrive la cantante a didascalia di uno scatto di famiglia dove compare anche nonna Jolanda Carrisi.

Romina Power e la scomparsa di Ylenia

Non è la prima volta che l’ex moglie del cantautore di Cellino San Marco utilizza i social per lanciare appelli in favore della figlia. La Power è convinta che Ylenia sia viva e non smetterà mai di urlarlo al mondo intero.

A differenza di Al Bano, che ha preferito far archiviare la scomparsa come “morte presunta“, Romina continuerà a portare avanti le sue ricerche. Soltanto lo scorso anno, infatti, scriveva:

“Novembre è il mese in cui Ylenia è nata. È scomparsa negli Stati Uniti a gennaio del 1994. Aveva 23 anni. Non ho mai perso la speranza di riabbracciarla. So che deve essere cambiata da allora, ma se riconoscete una donna che assomiglia a questa ragazza, per favore contattatemi. Grazie. Per favore condividete se potete”.

Romina ricorda Ylenia ogni giorno della sua vita e fino a quando potrà non smetterà mai di cercarla.