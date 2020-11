Elisabetta Gregoraci ha avuto un acceso scontro con Pierpaolo al Gf Vip. Una frase da lei pronunciata ha sollevato un polverone in rete perché in passato anche lei tentò di entrare a Striscia come velina.

Elisabetta Gregoraci è finita nell’occhio del ciclone per aver concluso il suo scontro con Pierpaolo Pretelli al GF Vip dicendogli “solo il velino puoi fare” (frase che ovviamente non ha mancato di offendere il gieffino). L’affermazione della showgirl ha sollevato un polverone in rete, dove molti utenti hanno evidenziato come anche lei in passato avesse a sua volta tentato di entrare a Striscia la Notizia come velina (per ben due volte). La Gregoraci ha detto la frase incriminata a Pretelli con l’intenzione di offenderlo?

Elisabetta Gregoraci, i provini a Striscia la Notizia

In tanti sui social hanno condiviso i video dei provini effettuati da Elisabetta Gregoraci per Striscia la Notizia (rispettivamente nel 1999 e nel 2002). In entrambi i casi la showgirl non venne scelta per il ruolo (che venne affidato prima a Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia e a seguire a Giorgia Palmas ed Elena Barolo), ma la questione ha sollevato non poche polemiche visto che nelle ultime ore al GF Vip lei si è scontrata con Pierpaolo dandogli del “velino” con fare provocatorio.

Elisabetta Gregoraci

Tra i due al GF Vip è scattata da subito un’alchimia evidente a tutti, ma la showgirl ha più volte specificato di non voler iniziare una relazione con Pretelli all’interno del reality show. La questione ha finito per estenuare il gieffino, che ha deciso di interrompere i rapporti con la showgirl.

Lo scontro tra la Gregoraci e Pretelli

Dopo settimane di baci, effusioni e confidenze intime sembra che il rapporto tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo abbia subito un tracollo. Mentre la showgirl si sarebbe aspettata maggiore supporto dall’ex velino, lui ha deciso di non volere più un rapporto d’amicizia con lei (e del resto già nelle scorse settimane le aveva confidato i suoi sentimenti).

“Mi fa male sentirmi dire che non puoi darmi quello che voglio io. Non seguo il mio cuore adesso, ma la mia testa, per ripulirmi da questa cosa“, ha detto Pierpaolo al GF Vip, interrompendo il rapporto con la Gregoraci.