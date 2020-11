Elettra Lamborghini ha deciso di deliziare il palato e gli occhi di suo marito preparando del cous cous… in costume da bagno!

Tra un pomeriggio a prendere il sole in costume e la routine con il suo neo sposo, dj Afrojack, Elettra Lamborghini ha raccontato il suo primo “esperimento culinario” in costume da bagno. L’ereditiera ha deciso di preparare il cous cous e, per farlo, è rimasta con un sensuale costume intero dalla profonda scollatura sulla schiena. Grazie alla sua solita ironia e la sua prorompente sensualità l’ereditiera ha fatto il pieno di like sui social.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/elettramiuralamborghini/?hl=it

Elettra Lamborghini in cucina col costume

Elettra Lamborghini ha deciso di cimentarsi ai fornelli, ma lo ha fatto con una mise a dir poco provocante: l’ereditiera si è mostrata mentre era intenta a preparare il cous cous con un sensuale costume intero (e calzini maculati ai piedi). Senza prendersi troppo sul serio la Lamborghini ha ironizzato sul suo outfit nelle sue stories, dove ha scritto: “Quando tuo marito ti dice che sei la donna più sensuale del mondo devi credergli”.

Lei e Dj Afrojack, al secolo Nick van de Wall, sono convolati a nozze lo scorso 26 settembre con una lussuosa cerimonia sul lago di Como. I due sono più innamorati che mai e sui social non mancano di raccontare ai propri fan alcuni spaccati del loro quotidiano (compresa la quarantena trascorsa insieme).

Le nozze e l’amore per il dj olandese

L’attesissima proposta di nozze per Elettra Lamborghini era giunta sotto le feste di Natale del 2019, e come promesso entro il 2020 l’ereditiera ha organizzato – con la complicità di Enzo Miccio – le sue lussuose nozze, che si sono svolte con enormi preparativi (e tutti i presenti “testati” a dovere per evitare contagi da Coronavirus tra gli ospiti). Annunciando le sue nozze col dj olandese l’ereditiera aveva scritto un romantico post via social, dove aveva affermato:

“Il mio migliore amico me lo ha chiesto. E’ la persona più dolce e affettuosa che abbia mai incontrato nella mia vita e l’unico uomo che io possa realmente definire tale. Ogni giorno penso a quanto sia fortunata nell’avere trovato qualcuno che ha un cuore grande come il suo, che ha fiducia nella famiglia e che sia così simile a me”.

