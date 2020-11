Carlo Conti è risultato positivo al Coronavirus e a quanto pare le sue condizioni sarebbero peggiorate: nelle ultime ore è stato ricoverato in ospedale.

A quanto riporta Fanpage Carlo Conti è stato ricoverato all’ospedale di Careggi di Firenze. Le sue condizioni – ha fatto sapere il suo ufficio stampa – non sarebbero allarmanti, ma non più compatibili con l’isolamento fiduciario. Negli ultimi giorni il conduttore – che aveva condotto Tale e Quale show in collegamento da casa – in un suo post via social aveva scritto: “Ora i sintomi ci cono tutti (e anche troppi!!) questo Covid è una brutta bestia”.

Carlo Conti ricoverato in ospedale

Aumenta la preoccupazione dei fan attorno a Carlo Conti, che nelle ultime ore è stato ricoverato al Careggi di Firenze a causa del Coronavirus. “Nessun peggioramento, ma soltanto il decorso di chi ha a che fare con un virus subdolo”, ha fatto sapere l’ufficio stampa del conduttore.

Carlo Conti

Mentre l’ultima puntata di Tale e Quale Show era stata condotta dallo stesso Conti in collegamento da casa, ora che il conduttore è stato ricoverato in ospedale subentreranno alla conduzione Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme e Gabriele Cirilli. In tanti sui social hanno espresso la loro solidarietà e il loro affetto al conduttore in attesa di sapere quali saranno le sue condizioni nei prossimi giorni.

Il messaggio della moglie e del figlio

Nei giorni scorsi era stato lo stesso Carlo Conti ad affermare di aver iniziato a manifestare i sintomi del Coronavirus. Sui social il conduttore aveva postato un tenero biglietto scritto per lui dalla moglie, Francesca Vaccaro, e da suo figlio Matteo, e nella didascalia al post aveva scritto: “Tra tutte le medicine questo bigliettino è la più potente, sto già meglio!”

Sua moglie Francesca Vaccaro in un post sui social ha ringraziato i tanti fan, amici e colleghi che in queste ore le hanno inviato messaggi d’affetto: “Grazie di cuore a tutti per i vostri messaggi di interessamento sulle condizioni di mio marito. Sarà lunga ma sta bene”, ha scritto.