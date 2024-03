Rocco Siffredi interviene su Instagram per chiedere fine agli insulti contro la giornalista Alisa Toaff.

In un clima di crescente tensione e attenzione mediatica, Rocco Siffredi, noto attore e imprenditore nel mondo dell’industria per adulti, ha preso parola su Instagram con un messaggio chiaro e diretto ai suoi sostenitori e al pubblico. La vicenda che lo vede coinvolto insieme alla giornalista dell’Adnkronos, Alisa Toaff, ha sollevato un’ondata di reazioni spesso aggressive e sconvenienti nei confronti della cronista, portando Siffredi a fare un appello al rispetto e alla moderazione.

L’appello di Rocco Siffredi

“Ragazzi, ho un messaggio importante da darvi, veramente importante. Se mi volete bene dovete fare quello che vi chiedo: smettetela di insultare la giornalista con la quale ho questa problematica, chiamiamola incomprensione“, ha esordito Siffredi, così come riportato da Today.it, sottolineando l’importanza di un comportamento rispettoso e civile anche in contesti di netta divergenza di opinioni o di conflitti personali.

Rocco Siffredi

Proseguendo nel suo appello, Siffredi ha ribadito il suo invito al rispetto reciproco, riconoscendo implicitamente la gravità delle accuse rivolte nei suoi confronti ma anche evidenziando il suo desiderio di risolvere la questione lontano dall’odio e dalla violenza verbale che spesso caratterizzano le dispute pubbliche.

“È una donna, abbiamo avuto un problema, è un problema nostro che risolviamo….non insultatela, non mancatele di rispetto. È la cosa che vi chiedo veramente di più col cuore“, conclude l’attore.

La difesa di Toaff

Alisa Toaff, la giornalista al centro della controversia, ha recentemente condiviso la sua versione dei fatti in un’intervista con il quotidiano La Repubblica, dove descrive le difficoltà e le pressioni subite da quando la vicenda è diventata di dominio pubblico.

La disputa tra Toaff e Siffredi ha origine da un’intervista relativa alla serie Netflix “Supersex”, durante la quale si sarebbero verificati scambi di messaggi inappropriati.

“Questa storia mi sta distruggendo come donna, come madre e come professionista. Sono anche state pubblicate interviste mai rilasciate e adesso sono costretta a denunciare colleghi tra i quali c’è chi mi sta offendendo sui social“, afferma Toaff, come riportato da Fanpage.it, delineando un quadro complesso di reazioni e implicazioni che vanno oltre la loro disputa.