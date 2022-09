Ecco quali sono tutti i migliori film e serie TV sulla Regina Elisabetta da vedere assolutamente almeno una volta.

La Regina Elisabetta II d’Inghilterra è uno dei personaggi che hanno fatto la Storia (quella con la S maiuscola) del ‘900 e non solo. Non è un caso che a lei siano stati dedicati diversi film e serie TV che raccontato la sua vita o alcuni episodi di essa. Vediamo allora quali sono i migliori film e le migliori serie TV sulla Regina Elisabetta II da vedere assolutamente.

Regina Elisabetta II: i film

The Majestic Life of Queen Elizabeth II: in italiano La Vita Maestosa di Elisabetta II è un documentario disponibili sul catalogo di Netflix che racconta tutta la vita della sovrana inglese, da prima di salire sul trono quando era ancora una bambina fino al 2013, anno in cui è uscito il film. Attraverso interviste e filmanti d’epoca è possibile fare un viaggio nel tempo lungo tutto il regno della sovrana.

Regina Elisabetta

The Queen – La regina: film del 2006 vincitore anche di un Premio Oscar ambientato nel 1997 con Helen Mirren nei panni della Regina Elisabetta. La pellicola ripercorre quei mesi che vanno da maggio, quando Tony Blair fu eletto primo ministro e accolto freddamente dalla regina, ad agosto, quando Lady Diana morì in un incidente d’auto a Parigi.

Regina Elisabetta II: le serie TV

The Crown: la Regina Elisabetta II è anche la protagonista della pluripremiata serie TV The Crown: disponibile su Netflix, nel corso delle varie stagioni racconta la storia della sovrana dal 1947, anno in cui si è sposata con il Principe Filippo, fino ai giorni nostri.

The Queen: altra serie TV sulla vita della regina Elisabetta II è The Queen. Si tratta di una serie inglese, andata in onda su Channel 4, che racconta nelle diverse stagioni il regno della sovrana inglese.

Riproduzione riservata © 2022 - DG