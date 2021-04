La Regina Elisabetta compie 95 anni, ma a causa del lutto per la scomparsa del Principe Filippo sono stati annullati i festeggiamenti.

La Regina Elisabetta trascorrerà il suo 95esimo compleanno circondata dai suoi affetti più grandi: nel corso della giornata al Castello di Windsor si alterneranno i figli e i nipoti, che ovviamente hanno il desiderio di non lasciare sola la sovrana in un momento tanto doloroso come questo. Il 9 aprile è scomparso il Principe Filippo, marito della Regina da ben 73 anni. Per il lutto che l’ha colpita la sovrana ha deciso di annullare i festeggiamenti (compreso il rituale Trooping the colour del secondo sabato di giugno). Suo nipote Harry intanto sarebbe tornato in California, senza attendere il giorno del compleanno della sovrana.

REGINA ELISABETTA

Il primo compleanno della Regina Elisabetta senza Filippo

Questo 95esimo compleanno sarà senza dubbio triste per la Regina Elisabetta, che da pochi giorni ha perso il suo amore e compagno di un’intera vita, il Principe Filippo. A causa del dolore per la scomparsa del marito la sovrana ha annullato ogni forma di festeggiamento, e durante la giornata del suo compleanno i parenti più stretti si alterneranno nel farle visita al Castello di Windsor al solo fine di non farla sentire sola.

Intanto, a pochi giorni dai funerali del duca di Edimburgo, Harry sarebbe tornato in California con un volo della British Airways. Stando a quanto riporta il Daily Mail il duca non avrebbe atteso il compleanno della sovrana, e già sarebbe tornato tra le braccia di Meghan Markle (incinta della loro seconda bambina). Prima della partenza Harry si sarebbe comunque concesso una passeggiata con il padre Carlo al fine di chiarire i loro conflitti.

Meghan Markle assente ai funerali

L’ex duchessa del Sussex è stata costretta ad assentarsi dal funerale del Principe Filippo per via della sua gravidanza. In vista della nascita ormai imminente della sua seconda figlia, i medici le avrebbero imposto di non prendere aerei. Nei giorni scorsi c’è chi ha ipotizzato che Meghan non fosse partita anche per evitare di suscitare ulteriore clamore alle esequie del duca di Edimburgo, vista la sua recente intervista da Oprah Winfrey. L’ex duchessa ha comunque scritto a mano un biglietto che sarebbe stato portato alla chiesa di St George insieme alla corona di fiori che lei ed Harry hanno dedicato a Filippo.