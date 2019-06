Dici Recanati e pensi a Giacomo Leopardi, un binomio indissolubile quello tra il poeta e il natio borgo selvaggio che sfida il tempo.

La città tanto decantata nei versi del grande poeta, Recanati, presenta numerose bellezze che meritano di essere visitate. Si tratta infatti di un luogo ideale anche per coloro che non sono appassionati di letteratura o, più nello specifico, di Leopardi.

Questo perché, oltre alle bellezze indiscutibili dei luoghi decantati nelle sue opere e apprezzabili davvero da tutti, c’è molto altro. Il borgo si presenta infatti come un luogo che non mancherà di lasciare i suoi visitatori a bocca aperta.

Le bellezze

La cittadina di Recanati si trova in provincia di Macerata e dista dieci chilometri dal mare. Come altri centri delle Marche viene definita città balcone proprio per il panorama mozzafiato che si può ammirare dalla sua cima. Tante sono i luoghi da non lasciarsi sfuggire, scopriamoli insieme.

-Villa Colloredo Meis: Qui è possibile ammirare la pinacoteca con gli splendidi lavori di Lorenzo Lotto il quale ha vissuto per lunghi anni in questa cittadina al servizio dei frati domenicani. Tra le sue opere più famose l’Annunciazione e la Pala di San Domenico.

-Cattedrale di San Faviano: Ci troviamo verso il centro della cittadina. Il colpo d’occhio non si ha all’esterno ma all’interno. Qui infatti potrete lasciarvi affascinare dallo splendido soffitto a cassettoni.

-Teatro Persiani: All’interno del teatro interno è possibile ammirare il museo dedicato ad un altro illustre personaggio italiano che con Leopardi condivide la terra natia, Beniamino Gigli.

-Grotte di Frasassi: A solo un’ora di strada dalla cittadina è possibile ammirare queste splendide grotte. Nelle zone limitrofe è inoltre possibile ammirare zone stupende come il Tempio di Valadier.

Il colle dell’infinito

Sempre caro mi fu quest’ermo colle, questi i versi passati alla storia con i quali si apre la poesia L’Infinito. Il colle a cui il grande poeta fa riferimento si trova proprio a Recanati e il suo vero nome è Monte Tabor.

Al di sopra di esso, inoltre, si trova un ex convento religioso oggi trasformato in un parco dove domina la scritta Colle dell’Infinito e che attira numerosi turisti provenienti da ogni parte dello stivale ma non solo. Il parco in questione dista di poco dal Centro Nazionale di Studi Leopardiani e da Palazzo Leopardi dove l’autore viveva.

Il Centro Nazionale di Studi Leopardiani studi è proprio il punto di partenza dal quale intraprendere una visita guidata alla scoperta dei luoghi che hanno caratterizzato la vita del poeta.

Leopardi ma non solo. Recanati è una meta davvero meritevole di essere visitata in ogni angolo ed in ogni segreto. Camminare rilassandosi lungo le strade ed i vicoli che hanno fatto la storia non ha prezzo.

