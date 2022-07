Realtà aumentata: cos’è, significato e come può impattare sulle nostre vite nel presente e nel futuro.

Realtà aumentata è un’espressione spesso sentita e usata da molti negli ultimi anni. Ma cosa significa veramente? In breve, si tratta di una tecnologia che combina il mondo reale con il mondo virtuale. Lo fa aggiungendo informazioni digitali ad un ambiente reale o sovrapponendo un mondo digitale su quello reale. Con l’aiuto della realtà aumentata, ora puoi “vedere” cose che non sono realmente lì. Questa tecnologia viene usata in diversi modi, dall’educazione a gaming e produzione. È anche usato nel campo medico per aiutare i chirurghi a prepararsi per un intervento o per aiutare i medici a diagnosticare i pazienti.

Come iniziare a usare la realtà aumentata

Ci sono molti motivi per i quali potresti voler iniziare ad utilizzare la realtà aumentata. Può essere un ottimo modo per promuovere la tua attività, o per fornire un’esperienza interattiva ai tuoi clienti. Può anche essere utilizzata a scopo didattico, o per migliorare la comunicazione tra le persone. Se non sei sicuro su come iniziare ad utilizzarla, ecco un paio di consigli.

App realtà aumentata

Innanzitutto, dovrai selezionare una piattaforma o un’app di realtà aumentata. Ce ne sono molte, e la maggior parte sono gratuite. Una volta scelta una piattaforma, dovrai creare un progetto e aggiungere del contenuto. Questo contenuto può essere qualsiasi cosa, dalle immagini e i video ai modelli 3D e al testo. Una volta che il tuo contenuto è pronto, puoi iniziare ad utilizzarla per migliorare i tuoi progetti. Per farlo, dovrai aprire l’app o la piattaforma e puntare il tuo dispositivo verso il contenuto. Le immagini virtuali saranno allora visualizzate sullo schermo. Puoi utilizzare questo contenuto per coinvolgere il tuo pubblico, o per promuovere la tua attività.

Come la realtà aumentata sta cambiando il modo in cui interagiamo con il mondo

La realtà aumentata ha già iniziato a cambiare la nostra vita. Per esempio ora, come abbiamo anticipato, viene utilizzata in chirurgia per aiutare i chirurghi a pianificare gli interventi, e nell’istruzione per aiutare gli studenti a imparare in modo più efficace. Nel futuro, sarà probabilmente coinvolta in molti altri ambiti, come lo shopping, il turismo e la sanità.

Il futuro della realtà aumentata: cosa aspettarsi

Con questa tecnologia, puoi sovrapporre contenuti digitali sulla realtà. Puoi farlo con un visore sulla tua testa (HMD), come il Microsoft HoloLens, o con uno smartphone e app come Pokémon GO. La maggior parte delle persone pensa all’intrattenimento quando sente parlare di realtà aumentata, ma esistono molti altri utilizzi. Per esempio, puoi usarla per vedere quanto staresti bene con un nuovo taglio di capelli, per visualizzare una versione 3D di un prodotto prima di comprarlo, o per imparare tutto su un luogo storico.

Il futuro della realtà aumentata sembra luminoso. Sempre più aziende stanno iniziando ad usarla per migliorare l’esperienza dei clienti. Ad esempio, IKEA ha sviluppato un’app che permette di piazzare mobili virtuali nella propria casa per vedere come sarà il risultato dopo l’acquisto. I produttori di auto stanno usando questo tipo id tecnologia per mostrare ai clienti come i diversi colori e finiture della carrozzeria potranno apparire. A mano a mano che la tecnologia migliora, possiamo aspettarci di vedere sempre più applicazioni incredibili della di questa tipologia di realtà che mescola il virtuale e il reale. Cambierà la maniera in cui viviamo, lavoriamo e ci divertiamo. Il futuro è già iniziato: non resta che viverlo con ottimismo ed entusiasmo.

