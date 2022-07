Il quartier generale di Gucci, che si trova a Londra, è stato messo in vendita. Ecco tutti i dettagli da conoscere.

L’imponente Gucci Mansion, ovvero il quartier generale del famoso marchio di moda, è stato messo sia in vendita che in affitto.

Un edificio che già da qualche tempo era stato riconvertito a casa privata e che ora potrà diventare la dimora di qualcuno. Ad occuparsene sarà l’agente esclusivo Beauchamp Estates.

Com’è fatta la famosa villa in Grafton Street

Considerata da sempre come la dimora più bella di Mayfair, la villa è oggi in vendita per 55 milioni di sterline. In alternativa è possibile affittarla per 40 mila dollari a settimana.

Gucci

Andando alla sua struttura, la villa è disposta su 4 piani ed è arredata in stile classico.

Al suo interno ci sono una palestra, un centro benessere comprensivo di piscina, un cinema e una sauna con bagno turco e vasca ad immersione fredda.

Oltre ad un ampio ingresso, ci sono otto camere da letto e ben quattro saloni da ricevimento.

C’è poi uno studio, una cucina e delle camere extra per il personale.

Oltre ad un garage, il palazzo dispone inoltre di un ampio giardino terrazzato, di una veranda e di uno splendido solarium posto all’ultimo piano.

Il tutto per un ambiente di lusso e adatto sia a chi desidera concedersi un soggiorno a cui non fare mancare nulla che a chi sogna di poter lavorare e muoversi in un ambiente imponente e sicuramente ricco di carattere così come di storia.

La storia della maison

Questa bellissima villa fu costruita come residenza del Cancelliere Lord Brougham e negli anni ha avuto come ospiti sia la regina Vittoria che il Duca di Wellington.

Nei secoli le sue stanze hanno ospitato personaggi molto importanti mentre nei saloni si sono tenute feste così come convegni famosi.

La storia con Gucci risale agli anni 90, e cioè a quando il noto marchio è stato trasferito dall’Italia a Londra. Un sodalizio che è durato per anni e che è terminato solo nel 2004 ovvero ad un nuovo trasferimento della casa di moda. La sua è quindi una storia importante, fatta di nomi blasonati e di stanze che hanno visto passare personaggi di ogni tipo.

Riproduzione riservata © 2022 - DG