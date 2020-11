Raimondo Todaro ha scritto una replica al vetriolo contro Paolo Conticini, che dopo la mancata vittoria a Ballando con le Stelle avrebbe fatto delle insinuazioni su di lui ed Elisa Isoardi.

Ballando con le Stelle si è concluso con la vittoria di Gilles Rocca e Lucrezia Landon, e qualche dissapore tra i mancati vincitori. In particolare Raimondo Todaro sembra essersela presa per una frase pronunciata da Paolo Conticini a Domenica In, e sui social si è sfogato con un commento al vetriolo. “Ho cercato di essere più semplice possibile, non inventandomi niente, nessuna storia d’amore, nessuno scoop”, aveva detto Conticini forse in riferimento al presunto flirt sbocciato tra Elisa Isoardi e Todaro a Ballando con le Stelle (e sempre smentito da entrambi).

Raimondo Todaro Paolo Conticini

Raimondo Todaro: lo sfogo contro Paolo Conticini

Benché Paolo Conticini non lo abbia direttamente menzionato, alla sua affermazione fatta a Domenica In Todaro si è sentito immediatamente tirato in causa e così ha deciso di replicare via social: “Caro Paolo Conticini, sia io e che Elisa Isoardi abbiamo sempre dichiarato di non esserci mai visti fuori dagli studi”, ha asserito Todaro, aggiungendo anche che a suo avviso Conticini sarebbe stato ‘il favorito‘ a Ballando con le Stelle: “La verità è che eri il favorito e se non hai vinto non è certo per colpa nostra anzi… ascolta bene le parole di Ivan Zazzaroni che a sua insaputa aveva il microfono aperto”.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/todaroraimondo/?hl=it

Todaro ha inoltre pubblicato il video in cui si sente Ivan Zazzaroni -membro della giuria di Ballando con le Stelle – affermare: “Devono vincere 5 a 0”.

La replica di Paolo Conticini

Visto il malcontento con cui Raimondo Todaro ed Elisa Isoardi hanno lasciato lo studio di Ballando con le Stelle dopo la loro mancata vittoria, Conticini ha ulteriormente replicato affermando che la frase da lui detta a Domenica In non sarebbe stata direttamente rivolta a loro:

“Sono sorpreso da questa tua dichiarazione, credo dettata dal nervosismo per l’eliminazione di ieri. Non capisco perché ne fai un fatto personale quando dico che io e Veera non abbiamo avuto bisogno di inventarci storie d’amore. Per quanto riguarda te ed Elisa non ho mai creduto ci fosse qualcosa fra voi al di fuori del ballo”, ha dichiarato dopo lo sfogo di Todaro tramite social, e infine ha concluso con un’altra stoccata nei suoi confronti: “È solo un gioco Raimondo e l’hai vinto credo 5-6 volte”.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/todaroraimondo/?hl=it