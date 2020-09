A poche ore dall’attesissimo inizio di Ballando con le Stelle un altro concorrente è costretto ad affrontare problemi di salute: si tratta di Raimondo Todaro.

Raimondo Todaro è stato ricoverato in ospedale per un’appendicite. Ad annunciarlo è stata la giudice di Ballando con le Stelle Selvaggia Lucarelli, che ha fatto sapere via Twitter che – nonostante fortunatamente le condizioni del ballerino non siano gravi – dovrà sottoporsi a un’operazione. Il programma di Milly Carlucci nelle scorse settimane era stato già rinviato per via di due concorrenti risultati positivi al Coronavirus (ovvero Daniele Scardina e Samuel Peron).

Raimondo Todaro ricoverato per appendicite. (nulla di grave, ma dovrà essere operato) Un’edizione in cui non ci si annoia, diciamo. #BallandoConLeStelle — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) September 21, 2020

Un altro “dramma” a Ballando con le Stelle: Raimondo Todaro è stato ricoverato per appendicite. La notizia è giunta improvvisa a poche ore dalla messa in onda della prima puntata del talent show di Milly Carlucci. A commentare la vicenda è stata la stessa Elisa Isoardi, che con Todaro fa coppia fissa all’interno del programma:

“Volevo rassicurarvi, perché Raimondo si sta operando in questo momento, è in sala operatoria per un piccolo intervento di rutine. Ci hanno rassicurato, io cerco di sentirlo e poi vi dirò come sta. Io sono preoccupata perché mi è caduta una certezza“, ha fatto sapere la ballerina via social.

Per il momento non si sa Elisa Isoardi verrà affiancata da un nuovo compagno di ballo o se dovrà attendere il ritorno di Todaro nello show. Quel che è certo è che il ballerino, a seguito dell’operazione, dovrà trascorrere sicuramente un periodo di convalescenza. Milly Carlucci troverà una soluzione all’ennesimo problema sorto nello show?

Nelle scorse settimane la conduttrice aveva dovuto far fronte all’ennesimo rinvio del programma a causa di ben due concorrenti risultati positivi al Coronavirus (Daniele Scardina e Samuel Peron). Per evitare contagi all’interno di Ballando con le Stelle tutti i concorrenti sono stati sottoposti al tampone per Covid-19.