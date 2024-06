Ha cambiato vita Raffaello Tonon che dopo i rumors degli ultimi giorni ha conferma la sua nuova occupazione portata avanti con orgoglio.

Ebbene sì, Raffaello Tonon ha davvero cambiato vita. Dopo alcuni rumors circolati nei giorni scorsi, per i quali, va detto, anche il diretto interessato aveva dato qualche indizio sui social, ecco la conferma. L’ex noto volto del piccolo schermo, oggi, fa l’oste da Enio Ottaviani Winery, vineria di San Clemente nell’entroterra romagnolo a 17 km da Rimini.

Raffaello Tonon e la nuova vita da oste

Intervistato da Libero, Tonon ha raccontato cosa faccia esattamente oggi ma anche il motivo che lo ha spinto a cambiare vita: “Oggi servo ai tavoli, consiglio, sparecchio, dialogo. La mia figura è quella dell’oste che c’era in Romagna 30 anni fa. Lavoro tutti i giorni, anche se ogni tanto riesco ad assentarmi per le rare ospitate tv rimaste”, ha detto Raffaello a Libero come riportato da Leggo.

L’addio alla tv

“Per 24 anni la televisione mi ha fatto fare una bella vita. Come mai non ho sfondato? Non ho ancora capito se è perché non ho le carte in regola o perché non ho avuto l’occasione giusta”, ha detto Tonon parlando del suo passato in tv. “Mi manca l’essere in onda. Ma non mi abbatto, sono abituato a lottare: sono un depresso che sa combattere”.

Parlando proprio di depressione: “Ne ho sofferto a 13 anni e dopo i 30. Ho la vulnerabilità del depresso e sono arrivato a sentire il vuoto che mi attraeva, quello della finestra come soluzione. Ma senza mai dire: ‘Ora mi suicido'”, ha ammesso. “Ne sono sempre uscito da solo e con l’aiuto dei farmaci. Parlarne fa bene, bisogna parlarne”. Questa nuova consapevolezza, forse, lo ha aiutato anche a cambiare e ad intraprendere la nuova vita da oste di cui va tanto orgoglioso oggi.