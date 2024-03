La triste avventura di Monica Leofreddi raccontata a Verissimo. La conduttrice è stata investita da un van senza ricevere alcun soccorso.

La conduttrice televisiva Monica Leofreddi ha condiviso un racconto agghiacciante durante la sua intervista a Verissimo. “Facendo la retromarcia un van mi ha scaraventata a terra sull’asfalto“, ha iniziato il suo racconto, svelando poi che l’autista del veicolo ha pensato che fosse coinvolta in una truffa, rifiutando di soccorrerla e addirittura urlandole contro.

Ma questo non è stato l’unico dettaglio che ha sconvolto la conduttrice. Il racconto della Leofreddi ha scioccato i telespettatori. Ecco che cosa è successo e come sono andate realmente le cose.

Monica Leofreddi: nessun soccorso dopo l’incidente

Ad aver scioccato la conduttrice televisiva non è stato solamente l’atteggiamento dell’uomo che conduceva il van che l’ha investita. Infatti, la Leofreddi ha espresso il suo stupore nel constatare che nessuno dei presenti ha mosso un dito per aiutarla o anche solo per sincerarsi delle sue condizioni.

“La cosa che mi ha sorpresa poi è stato che nessuno è intervenuto a chiedermi come stavo o se avevo bisogno di qualcosa“, ha affermato con sgomento.

Monica Leofreddi

Il racconto di Monica Leofreddi è stato un’occasione per sollevare una riflessione profonda sullo stato della società contemporanea. “Siamo tutti paralizzati dalla paura da non riuscire a guardare la realtà per quella che è“, ha commentato la conduttrice, evidenziando quanto sia importante la prontezza di reazione di fronte a situazioni di emergenza.

Monica Leofreddi: l’esperienza traumatica che l’ha segnata

La Leofreddi ha ammesso di aver vissuto un momento di estrema fragilità, incapace di reagire prontamente di fronte alla tragedia che si stava consumando. “Questo episodio mi ha fatto scoprire una parte molto fragile di me“, ha confessato.

Tuttavia, nonostante il trauma subito, la Leofreddi ha rivelato di non aver denunciato l’incidente né di aver preso nota della targa del veicolo coinvolto. È stato un tassista, a cui aveva prenotato un passaggio, a soccorrerla per primo, offrendole del ghiaccio per lenire le ferite.