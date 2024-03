Mirko Brunetti, ex concorrente del Grande Fratello, viene accolta da una folla entusiasta a Napoli. L’arrivo con le guardie del corpo.

Mirko Brunetti, ex concorrente del Grande Fratello, ha ricevuto un’accoglienza travolgente durante la sua partecipazione a un evento a Napoli. L’ex gieffino è stato ospite di un’inaugurazione presso il nuovo negozio di abbigliamento di Ciro Petrone, ex coinquilino della casa più spiata d’Italia. Tuttavia, non si aspettava che al suo arrivo ci sarebbe stata un’enorme folla ad attenderlo.

Un’ingresso inaspettato che ha stupito anche gli utenti social che sono rimasti sconvolti nel vedere tutte quelle persone accogliere Mirko a Napoli.

Mirko Brunetti scortato a Napoli: il video

Mirko Brunetti e la sua compagna Perla Vatiero hanno catturato l’affetto del pubblico durante la loro esperienza nel reality show, diventando così due dei personaggi più amati in Italia. Questo amore è stato dimostrato ancora una volta dalla folla di fan napoletani che ha accolto Mirko con entusiasmo e affetto. Il video dell’evento ha fatto rapidamente il giro del web, mostrando l’entusiasmo dei presenti nel vedere l’ex gieffino.

Il video pubblicato da alcuni presenti mostrano Mirko scortato da una guardia del corpo per raggiungere il negozio dell’amico

Ma in che senso Mirko scortato insieme alle guardie del corpo dall’inaugurazione del negozio di abbigliamento di Ciro? Addirittura e chi é 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣#sergetti #grandefratello #mirko pic.twitter.com/iZqLXfqSvh — Ilaria (@ilariaa_am) March 17, 2024

Mirko Brunetti ringrazia i suoi fan su Instagram

In un post sui social, Mirko Brunetti ha espresso la sua emozione e gratitudine per l’affetto ricevuto, sottolineando l’importanza dei momenti condivisi con i suoi fan. Il suo sincero ringraziamento ha toccato il cuore di molti, dimostrando la sua autenticità e il legame speciale con il pubblico.

L’ex gieffino ha pubblicato una storia Instagram dell’accoglienza ricevuta a Napoli, scrivendo: “Rivedo questi momenti e non riesco a dormire. Il vostro calore, i vostri sorrisi, gli abbracci e le belle parole. La vostra attesa e pazienza. C’è stato un momento mentre vi guardavo in cui mi sono commosso grato di tutto ciò, anzi sentendomi in colpa di non ricambiare abbastanza“.

Infine conclude: “Qualcuno dirà è esagerato: si può essere vero, come vero è ciò che arriva dritto al cuore delle persone. Non smetterò mai di dirvi grazie, Vi voglio bene“.