Intervista a Margot Picucci, star del web che ha conquistato Instagram.

“Oggi facciamo quattro chiacchiere con Margot Picucci: influencer e psicologa prestata a moda e lifestyle”

Ho 23 anni e sono nata a Roma. Per i miei studi universitari mi sono trasferita a Cambridge dove ho studiato psicologia – nello specifico: “Psicologia e scienze del comportamento”. Che nel corso del tempo ho poi applicato a moda e lifestyle.

Amo passare il mio tempo libero giocando a padel.

La mia personalità in poche parole? Amo le sfide e mi diverto a mettermi continuamente alla prova. Le scelte coraggiose sono il mio pane quotidiano.

Margot Picucci

“Raccontaci qualcosa in più: per esempio, riguardo la tua evoluzione in star del web che ha conquistato Instagram”

La mia esperienza inglese è stata altamente formativa: sia dal punto di vista umano e personale, che professionale. Mi sono dedicata al massimo alla carriera universitaria e sono riuscita ad ottenere importanti risultati, ma solo con grandi sacrifici.

Poter dire di aver frequentato una realtà così prestigiosa non rappresenta solo un motivo di orgoglio ma equivale anche a scegliere di abbracciare un destino estremamente impegnativo: si tratta di un ambiente altamente competitivo, dove chi sceglie questa come destinazione è motivato a dare il massimo e automaticamente ogni studente arriva a sentirsi davvero molto sotto pressione.

Ho vissuto tanti momenti difficili. C’erano giorni in cui la pressione era davvero troppa, e ad un certo punto ho ceduto. Ho dovuto affrontare un importante crollo emotivo e psicologico. Come dire, una sfida dentro la sfida. Che però ho vinto!

Sono riuscita a riemergere da quel brutto periodo con tante importanti consapevolezze in più.

In che modo sono riuscita a passare da psicologa a star del web?

Grazie ad un progetto ambizioso – digitale, dedicato unicamente ad Instagram – che per me ha rappresentato un vero e proprio momento di rinascita sia come persona che come professionista. Ho legato il mio background di studi ai social media, una mia grande passione e anche i canali ideali per condividere con un vasto pubblico tanti contenuti utili e ispirazionali.

Margot Picucci

“In che cosa consiste il progetto che hai lanciato su Instagram?”

Le persone sono completamente al centro del progetto. Quando ho deciso di creare qualcosa di mio, ho scelto di mettere a disposizione di chiunque, attraverso mio account Instagram @margotpicucci, sia le mie competenze di professionista e psicologa che il mio vissuto personale.

Il passato insegna, e non c’è niente di più vero.

Credo che il vero valore dell’esperienza stia nella condivisione.

Per questo motivo dico sempre di credere fermamente nella forza dell’esempio e delle parole, del dire e del fare, del condividere e crescere insieme. La vera essenza del benessere individuale rappresenta le fondamenta di una società sana, bella, in cui tutti possano vivere e coesistere felici.

Infine, mi sento di dire che per avere “una vita migliore” sia fondamentale partire lavorando sul proprio stile di vita: per aiutare il prossimo ad orientare le proprie scelte verso questa importante direzione ho ideato tantissimi contenuti social tramite i quali quotidianamente cerco di raggiungere tutte le menti e i cuori che mi è possibile.

“Qualche esempio di iniziative o idee che diffondi tramite il tuo profilo Instagram?”

Ho creato contenuti lifestyle e format creativi che mi consentono di trovare sempre nuovi modi non solo per raccontarmi ma anche per instaurare un dialogo costruttivo con i miei follower su base quotidiana. Giocare con la creatività mi diverte molto: passo moltissimo tempo a pensare e realizzare reel volti ad esplorare i comportamenti umani. Mi piace decodificare persone e situazioni intorno a me per trasformarle in lezioni preziose e fare tesoro di ogni singola esperienza.

Margot Picucci

“Chiudiamo con qualche dato o numero che ci aiuti a comprendere meglio i risultati ottenuti col tuo progetto online”

Quello che ho creato su Instagram è un vero e proprio caso di successo raggiunto in pochissimo tempo grazie a tutti gli sforzi, l’impegno e le idee che ho investito giorno dopo giorno.

Ecco qualche numero: 24 mila follower in pochissimo tempo, un engagement rate in costante crescita, una fanbase estremamente fidelizzata.

Quando ho lanciato il mio primo filtro Instagram “Super Margot” ha raggiunto 5 milioni di impression e oltre 2 milioni di aperture in appena 2 mesi.

Riproduzione riservata © 2022 - DG