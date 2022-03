Quando la situazione si fa critica, il Tiger Team scende in campo. Ecco in cosa consiste, da chi è formato e quali missioni svolge.

La delicata situazione geopolitica in cui versa l’intero pianeta ha indotto il numero uno della Casa Bianca Joe Biden a valutare il dispiegamento del Tiger Team. Così definito secondo il New York Times, eserciterebbe un ruolo fondamentale per la difesa degli USA e, in generale, del mondo occidentale. Ecco in cosa consiste di preciso, da chi è formato e quali sono le deleghe affidate al personale operativo.

Origine: da un’espressione usata dalla NASA negli anni Settanta.

da un’espressione usata dalla NASA negli anni Settanta. Dove viene usato: per indicare un team di funzionari addetto a occuparsi di situazioni estreme.

per indicare un team di funzionari addetto a occuparsi di situazioni estreme. Lingua: inglese.

inglese. Diffusione: mondiale.

Il significato di Tiger Team

Joe Biden

Coniato in ambito militare, fa riferimento a un gruppo specializzato e interfunzionale creato per risolvere o indagare su uno specifico problema o una faccenda critica. È stato resa celebre dalla NASA, che se ne è avvalsa durante la missione Apollo 13 nel 1970. Durante l’operazione di atterraggio lunare, è avvenuta un’esplosione a bordo.

Di conseguenza, l’ente governativo ha costituito una squadra appositamente selezionata, destinata a risolvere la situazione e riportare gli astronauti a casa sani e salvi. Il lavoro fu brillantemente portato a termine e ciò valse la Presidential Medal of Freedom, in segno di riconoscimento e gratitudine.

Oggi l’espressione identifica un insieme di esperti investiti della responsabilità di gestire questioni tecniche e complesse. È formato allo scopo di risolvere una criticità, una volta tentata ogni altra soluzione. Di solito, si concentra su progetti importanti, di alto profilo, a elevato impatto, da non fallire assolutamente. In sostanza, non avrebbe senso istituirne un’unità per affrontare i compiti quotidiani, bensì è una sorta di forza d’élite.

Esempi d’uso

Ecco qualche esempio d’uso in casi pratici:

“Minaccia armi chimici o nucleari: arriva il Tiger Team”.

“A danni estremi, estremi rimedi: Joe Biden assolda il Tiger Team”.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG