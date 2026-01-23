Quarto grado: come contattare il programma e dove si registra

Come contattare Quarto grado? Comunicare con il programma di Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero è facilissimo: ecco tutte le modalità.

Quarto Grado va in onda tutti i venerdì, in prima serata, su Rete 4. Se avete bisogno di contattare la redazione del programma, per esporre un quesito o per fornire informazioni utili su qualche caso di cronaca, potete scrivere una mail, chiamare direttamente il centralino oppure usare i profili social ufficiali.

Quarto grado: come contattare il programma di Nuzzi

In onda dal mese di marzo 2010, Quarto grado è uno dei programmi di cronaca più apprezzati di Mediaset. Inizialmente affidato a Salvo Sottile e Sabrina Scampini, dal 2013 è condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. In onda una volta a settimana, in prima serata, su Rete 4, sviscera crimini attuali e gialli risolti o meno che hanno interessato e continuano a interessare il Belpaese. Se avete qualcosa da raccontare, sappiate che è possibile contattare la redazione seguendo diverse modalità.

Se avete segnalazioni su un caso di cronaca o informazioni che possono essere utili, oppure volete semplicemente esporre un quesito a Nuzzi e al suo staff, potete inoltrare una email a [email protected]. Invece, se volete partecipare come pubblico potete scrivere a [email protected]. Volendo, si possono utilizzare anche i canali social ufficiali (Instagram, Facebook e X).

In alternativa, Mediaset mette a disposizione un centralino, che risponde allo 02/30309010, tramite cui si possono ricevere informazioni su tutti i format del Biscione.

Dove si registra Quarto grado

Quarto grado va in onda il venerdì in prima serata su Rete4, in diretta dallo studio 10 del Centro di produzione Mediaset di Cologno Monzese, Milano. Il principale centro di produzione del Biscione si trova in viale Europa 44/46/48, ma in caso di necessità la squadra di Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero può registrare pure all’interno dello Studio 1 del Centro Safa Palatino di Roma..